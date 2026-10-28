Обвиняемият за нападението над полицаи в Кочериново остава в ареста

Районният съд в Дупница остави в ареста 29-годишния мъж, обвиняем за инцидента с полицаи в Кочериново. Съдът определи най-тежката мярка за неотклонение – „Задържане под стража“, след като уважи искането на прокуратурата. Съдебният състав е председателстван от съдия Светла Пейчева.

На обвиняемия са повдигнати обвинения за хулиганство, съпротива срещу органите на реда и повреждане на служебен автомобил. Според обвинението полицаите са се отзовали на сигнал за нарушаване на нощната тишина. При инцидента мъжът е отправил псувни и закани за убийство към двама служители на реда, след което с метален стол е повредил патрулния автомобил. Счупени са предното, задното и страничното му стъкло.

Обвинението е повдигнато при условията на повторност, тъй като мъжът има предишна присъда за хулиганство от 2021 година. В мотивите си съдът отбелязва, че по това осъждане е настъпила реабилитация по право, но приема, че събраните доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за авторството на деянията.

„Съществува реален риск той да извърши друго престъпление“,

се посочва в съдебните мотиви, цитирани от съда. Според тях повторната проява на агресия срещу полицейски служители показва висока степен на обществена опасност и явно неуважение към институциите.

Определението на Районния съд в Дупница може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок. До окончателното приключване на делото обвиняемият се счита за невинен.

Източници: focus-news.net