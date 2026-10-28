Тежка катастрофа с ТИР край Горски извор, има загинал

Един човек е загинал при тежка катастрофа между лек автомобил и ТИР на път Е-80 край димитровградското село Горски извор. По информация, публикувана от Дарик, водачът на автомобила е навлязъл в насрещното движение, след което се е ударил челно с тежкотоварния камион. Той е починал на място.

На местопроизшествието са изпратени три полицейски автомобила и един пожарен автомобил. Към момента не са посочени данни за състоянието на водача на ТИР-а. Причините за катастрофата се изясняват.

Заради произшествието временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив–Хасково в отсечката между Горски извор и Клокотница. Пътуващите се пренасочват по обходен маршрут през Горски извор, Каснаково и Клокотница, като трафикът се регулира от полицейски служители.

Източници: dariknews.bg, dimitrovgrad.bgvesti.net