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Тежка катастрофа с ТИР край Горски извор, има загинал
  Тема: Трафик

Тежка катастрофа с ТИР край Горски извор, има загинал

28 Октомври, 2026 17:03 810 9

  • катастрофа-
  • горски извор-
  • димитровград-
  • тир-
  • път i-8

Лек автомобил се е ударил челно с тежкотоварния камион на път Е-80. Движението между Горски извор и Клокотница е временно ограничено

Тежка катастрофа с ТИР край Горски извор, има загинал - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Един човек е загинал при тежка катастрофа между лек автомобил и ТИР на път Е-80 край димитровградското село Горски извор. По информация, публикувана от Дарик, водачът на автомобила е навлязъл в насрещното движение, след което се е ударил челно с тежкотоварния камион. Той е починал на място.

На местопроизшествието са изпратени три полицейски автомобила и един пожарен автомобил. Към момента не са посочени данни за състоянието на водача на ТИР-а. Причините за катастрофата се изясняват.

Заради произшествието временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив–Хасково в отсечката между Горски извор и Клокотница. Пътуващите се пренасочват по обходен маршрут през Горски извор, Каснаково и Клокотница, като трафикът се регулира от полицейски служители.

Източници: dariknews.bg, dimitrovgrad.bgvesti.net


Хасково / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    "след което се е ударил челно с тежкотоварния камион. Той е починал на място"... ????!!!

    Доколкото разбирам тежкотоварния камион е починал... ами да почива в мир, както кротко си почива и акъла сътворил този журналистически шедьовър!

    Заваля малко и гледай какво става! Лятото много трафик, зимата мокро и хлъзгаво - евала!

    17:13 28.10.2026

  • 3 ДРТ ПРЧ

    4 1 Отговор
    АЙДЕ ПАК ВДИГНАХА ГЛОБИТЕ

    Коментиран от #4

    17:14 28.10.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДРТ ПРЧ":

    Грешно се изразяваш колега - пак си вдигнаха проходите!
    Щот тва не са глоби за превенция, тва е рекет за банкети!

    17:17 28.10.2026

  • 5 Чисто самоубис....

    1 0 Отговор
    Проблеми .дългове, банки,БАТАК , Много възможно ХАЗАРТ ( Които играИ пичелИ ) дано златната топка Христо да е ДОВОЛЕН

    Коментиран от #9

    17:20 28.10.2026

  • 6 хмм

    1 0 Отговор
    Пилот на БМВ ли е умрелия?

    Коментиран от #8

    17:26 28.10.2026

  • 7 Бързи и яростни

    0 1 Отговор
    Вече започнаха и гонките с тирове.

    17:30 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ХОРТА С ГОЛИ ГЪРДИ СПИРАТ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Чисто самоубис....":

    НСШЕСТВИЕТО НА ТИРОВЕТЕ... БИЛ СЪМ ТАМ КЪЩИТЕ ПОЧВАТ ДА ,,ПЛУВАТ,, КЪТ СЕ ЗАРЕДИ ТИР КОЛОНА.....

    17:56 28.10.2026