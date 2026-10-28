Тежка катастрофа с ТИР край Горски извор, има загинал

Един човек е загинал при тежка катастрофа между лек автомобил и ТИР на път Е-80 край димитровградското село Горски извор. По информация, публикувана от Дарик, водачът на автомобила е навлязъл в насрещното движение, след което се е ударил челно с тежкотоварния камион. Той е починал на място.
На местопроизшествието са изпратени три полицейски автомобила и един пожарен автомобил. Към момента не са посочени данни за състоянието на водача на ТИР-а. Причините за катастрофата се изясняват.
Заради произшествието временно е ограничено движението по път I-8 Пловдив–Хасково в отсечката между Горски извор и Клокотница. Пътуващите се пренасочват по обходен маршрут през Горски извор, Каснаково и Клокотница, като трафикът се регулира от полицейски служители.
Източници: dariknews.bg, dimitrovgrad.bgvesti.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
Доколкото разбирам тежкотоварния камион е починал... ами да почива в мир, както кротко си почива и акъла сътворил този журналистически шедьовър!
Заваля малко и гледай какво става! Лятото много трафик, зимата мокро и хлъзгаво - евала!
17:13 28.10.2026
3 ДРТ ПРЧ
Коментиран от #4
17:14 28.10.2026
4 ДрайвингПлежър
До коментар #3 от "ДРТ ПРЧ":Грешно се изразяваш колега - пак си вдигнаха проходите!
Щот тва не са глоби за превенция, тва е рекет за банкети!
17:17 28.10.2026
5 Чисто самоубис....
Коментиран от #9
17:20 28.10.2026
6 хмм
Коментиран от #8
17:26 28.10.2026
7 Бързи и яростни
17:30 28.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ХОРТА С ГОЛИ ГЪРДИ СПИРАТ
До коментар #5 от "Чисто самоубис....":НСШЕСТВИЕТО НА ТИРОВЕТЕ... БИЛ СЪМ ТАМ КЪЩИТЕ ПОЧВАТ ДА ,,ПЛУВАТ,, КЪТ СЕ ЗАРЕДИ ТИР КОЛОНА.....
17:56 28.10.2026