Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат

Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в района на Карнобат при съвместна специализирана операция на ГДБОП, Главна дирекция „Гранична полиция“ и ДАНС. Акцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас, съобщи БНТ.

Към момента не са оповестени подробности за мащаба на незаконното производство, организацията на дейността или резултатите от действията на службите. Не са съобщени и данни за задържани лица, количества цигари или оборудването, открито на място.

Допълнителна информация по случая се очаква да бъде представена на 29 октомври. Тогава се очаква да станат известни повече детайли за функционирането на фабриката и предприетите процесуални действия.