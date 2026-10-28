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Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат

28 Октомври, 2026 22:59 778 8

  • карнобат-
  • нелегална фабрика-
  • цигари-
  • гдбоп-
  • контрабанда

В операцията са участвали ГДБОП, „Гранична полиция“ и ДАНС. Акцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас

Разкриха нелегална фабрика за цигари край Карнобат - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Високотехнологична нелегална фабрика за производство на цигари е разкрита в района на Карнобат при съвместна специализирана операция на ГДБОП, Главна дирекция „Гранична полиция“ и ДАНС. Акцията е проведена под надзора на Районната прокуратура в Бургас, съобщи БНТ.

Към момента не са оповестени подробности за мащаба на незаконното производство, организацията на дейността или резултатите от действията на службите. Не са съобщени и данни за задържани лица, количества цигари или оборудването, открито на място.

Допълнителна информация по случая се очаква да бъде представена на 29 октомври. Тогава се очаква да станат известни повече детайли за функционирането на фабриката и предприетите процесуални действия.


Карнобат / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свинчуга

    11 0 Отговор
    Държи машините за цигари, нали той продаде Булгартабак.

    23:02 28.10.2026

  • 2 Радев

    4 1 Отговор
    Смазвам гербавата икономика и финансови потоци 😏🔥

    23:25 28.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дреме ми

    2 2 Отговор
    Я не пуша

    23:30 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Ами, няма измислен честен начин за забогатяване. Всеки законен бизнес е пунта Мара. Слагат си някои хора главата в торбата и квото стане.

    00:13 29.10.2026

  • 8 Борислав

    0 0 Отговор
    Не съм специалист, но как е възможно да се скрие цяла фабрика?
    Ако наистина искат да я открият. Пък и работят доста хора.

    00:15 29.10.2026