Катастрофа затвори пътя София–Варна край Лясковец

Катастрофа между лек автомобил и джип с платформа временно затвори главния път София–Варна при разклона за Лясковец. Произшествието е станало около 16:00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед. Към момента няма съобщени данни за други пострадали.
Полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходен маршрут през селата Добри дял и Мерданя. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха: „Тежкотоварните автомобили изчакват на място“.
Причините за катастрофата и състоянието на пострадалия водач не са уточнени.
Източници: dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Спецназ
ще даде живота си за едно изпреварванье и
нема такъФ кеф, Баце!
Да изпревариш в завойЙО и да се бу.неш у ТИР-о насреща!
ДИВОТИЯ ди шия!
ФАКТ!
21:29 29.10.2026
2 хмммм
21:49 29.10.2026