Катастрофа затвори пътя София–Варна край Лясковец

Катастрофа между лек автомобил и джип с платформа временно затвори главния път София–Варна при разклона за Лясковец. Произшествието е станало около 16:00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед. Към момента няма съобщени данни за други пострадали.

Полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходен маршрут през селата Добри дял и Мерданя. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха: „Тежкотоварните автомобили изчакват на място“.

Причините за катастрофата и състоянието на пострадалия водач не са уточнени.

Източници: dariknews.bg