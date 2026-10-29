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Катастрофа затвори пътя София–Варна край Лясковец
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа затвори пътя София–Варна край Лясковец

29 Октомври, 2026 21:24 552 2

  • катастрофа-
  • лясковец-
  • път софия–варна-
  • обходен маршрут

Пострадал е водачът на лекия автомобил, участвал в сблъсъка. Движението се пренасочва през Добри дял и Мерданя

Катастрофа затвори пътя София–Варна край Лясковец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между лек автомобил и джип с платформа временно затвори главния път София–Варна при разклона за Лясковец. Произшествието е станало около 16:00 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед. Към момента няма съобщени данни за други пострадали.

Полицейски екипи пренасочват автомобилите по обходен маршрут през селата Добри дял и Мерданя. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха: „Тежкотоварните автомобили изчакват на място“.

Причините за катастрофата и състоянието на пострадалия водач не са уточнени.

Източници: dariknews.bg


Велико Търново / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Спецназ

    2 0 Отговор
    Българина доказано е най-смелия водач-

    ще даде живота си за едно изпреварванье и
    нема такъФ кеф, Баце!

    Да изпревариш в завойЙО и да се бу.неш у ТИР-о насреща!
    ДИВОТИЯ ди шия!

    ФАКТ!

    21:29 29.10.2026

  • 2 хмммм

    1 0 Отговор
    София, Варна, Лясковец, Велико Търново - навсякъде зле!!

    21:49 29.10.2026