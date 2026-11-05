Апелативният съд остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Софийският апелативен съд потвърди мярката „задържане под стража“ за Еюп Темиз, обвиняем за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Заседанието е проведено при закрити врата, а съдебният състав е оставил в сила най-тежката процесуална мярка.
Съдът е мотивирал решението си с наличието на „реална опасност той да се укрие от правосъдието или да извърши друго престъпление“. Определението е окончателно и се отнася единствено до мярката за неотклонение, а не до вината на обвиняемия.
Задържан около час след убийството
Престъплението е извършено на 24 октомври в дома на бизнесмена. Еюп Темиз е бил задържан около час след убийството.
При първоначалната полицейска операция са задържани още двама души. В хода на разследването процесуалният им статут е променен и двамата са станали свидетели по случая.
Мярката е обжалвана
Темиз е обжалвал решението на Софийския градски съд, с което му е наложен постоянен арест. Апелативният съд обаче е потвърдил определението на първата инстанция.
Така обвиняемият остава в ареста, докато наказателното производство продължава. По делото предстои да бъдат извършени и оценени всички процесуални действия, а окончателното решение за вината му ще бъде взето в рамките на съдебното производство.
Източници: dunavmost.com, bntnews.bg, focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
Коментиран от #2
20:52 05.11.2026
2 Стефан Кънчев
До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":Комуникирали са на езика на парите и секса. Българките какви ли не акробатики ще направят само и само да хванат чужденец.
Коментиран от #4
20:57 05.11.2026
3 Що бе?
21:12 05.11.2026
4 Жена му също ще търка нара
До коментар #2 от "Стефан Кънчев":Еюп нямаше пари,когато Слави го взе под крилото си за първи път в живота се качи на частен самолет, навремето пробва да открадне от Ваня Червенкова но тя се усети
21:23 05.11.2026
5 Скоро
Коментиран от #6
21:34 05.11.2026
6 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Скоро":Точно щото се знае, няма да бъде пуснат. Ако бяха избрали турчина Гюров, щеше да бъде пуснат.
21:41 05.11.2026
7 Аз не разбрах
21:45 05.11.2026