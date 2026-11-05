Апелативният съд остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Софийският апелативен съд потвърди мярката „задържане под стража“ за Еюп Темиз, обвиняем за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Заседанието е проведено при закрити врата, а съдебният състав е оставил в сила най-тежката процесуална мярка.

Съдът е мотивирал решението си с наличието на „реална опасност той да се укрие от правосъдието или да извърши друго престъпление“. Определението е окончателно и се отнася единствено до мярката за неотклонение, а не до вината на обвиняемия.

Задържан около час след убийството

Престъплението е извършено на 24 октомври в дома на бизнесмена. Еюп Темиз е бил задържан около час след убийството.

При първоначалната полицейска операция са задържани още двама души. В хода на разследването процесуалният им статут е променен и двамата са станали свидетели по случая.

Мярката е обжалвана

Темиз е обжалвал решението на Софийския градски съд, с което му е наложен постоянен арест. Апелативният съд обаче е потвърдил определението на първата инстанция.

Така обвиняемият остава в ареста, докато наказателното производство продължава. По делото предстои да бъдат извършени и оценени всички процесуални действия, а окончателното решение за вината му ще бъде взето в рамките на съдебното производство.

Източници: dunavmost.com, bntnews.bg, focus-news.net