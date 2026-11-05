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Апелативният съд остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

Апелативният съд остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев

5 Ноември, 2026 20:47 568 7

  • еюп темиз-
  • апелативен съд софия-
  • задържане под стража-
  • убийство-
  • софия

Софийските магистрати са разгледали мярката при закрити врата. Еюп Темиз остава с най-тежката процесуална мярка

Апелативният съд остави в ареста обвиняемия за убийството на Слави Бинев - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийският апелативен съд потвърди мярката „задържане под стража“ за Еюп Темиз, обвиняем за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Заседанието е проведено при закрити врата, а съдебният състав е оставил в сила най-тежката процесуална мярка.

Съдът е мотивирал решението си с наличието на „реална опасност той да се укрие от правосъдието или да извърши друго престъпление“. Определението е окончателно и се отнася единствено до мярката за неотклонение, а не до вината на обвиняемия.

Задържан около час след убийството

Престъплението е извършено на 24 октомври в дома на бизнесмена. Еюп Темиз е бил задържан около час след убийството.

При първоначалната полицейска операция са задържани още двама души. В хода на разследването процесуалният им статут е променен и двамата са станали свидетели по случая.

Мярката е обжалвана

Темиз е обжалвал решението на Софийския градски съд, с което му е наложен постоянен арест. Апелативният съд обаче е потвърдил определението на първата инстанция.

Така обвиняемият остава в ареста, докато наказателното производство продължава. По делото предстои да бъдат извършени и оценени всички процесуални действия, а окончателното решение за вината му ще бъде взето в рамките на съдебното производство.

Източници: dunavmost.com, bntnews.bg, focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    7 2 Отговор
    Този турчин бил 10 години в България, а не можел да говори български и ползвал преводач. Жена му българка. Интересно , как са комуникирали помежду си.

    Коментиран от #2

    20:52 05.11.2026

  • 2 Стефан Кънчев

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Комуникирали са на езика на парите и секса. Българките какви ли не акробатики ще направят само и само да хванат чужденец.

    Коментиран от #4

    20:57 05.11.2026

  • 3 Що бе?

    2 1 Отговор
    Пуснете го, няма да е първия, или последния, пара бол.

    21:12 05.11.2026

  • 4 Жена му също ще търка нара

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Стефан Кънчев":

    Еюп нямаше пари,когато Слави го взе под крилото си за първи път в живота се качи на частен самолет, навремето пробва да открадне от Ваня Червенкова но тя се усети

    21:23 05.11.2026

  • 5 Скоро

    2 2 Отговор
    ще си е в къщи. Като се знае кой е президент.

    Коментиран от #6

    21:34 05.11.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Скоро":

    Точно щото се знае, няма да бъде пуснат. Ако бяха избрали турчина Гюров, щеше да бъде пуснат.

    21:41 05.11.2026

  • 7 Аз не разбрах

    0 1 Отговор
    Бинев взел ли си е кучето при него, че ми е дерт.

    21:45 05.11.2026