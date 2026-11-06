Откриха оръжието от убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Огнестрелното оръжие, с което беше убит 53-годишния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, е открито и приложено към делото като веществено доказателство. Това беше потвърдено от Окръжната прокуратура в Пловдив.
Държавното обвинение не съобщава къде е намерено оръжието и дали по него са открити следи, които могат да помогнат за разследването. Не е уточнено и дали находката променя досегашната версия за извършителя.
Обвиняемият остава в ареста
Убийството беше извършено на 30 септември 2026 г. в Пловдив. Жертвата е била застреляна пред асансьор в жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“.
На 1 октомври прокуратурата привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров. Според разследващите той е заподозрян за предумишленото убийство. Обвиняемият остава в ареста, след като съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.
Откритото оръжие вече е част от доказателствата по досъдебното производство. Предстои разследването да установи какви следи могат да бъдат извлечени от него и дали те имат значение за обвинението.„Към момента не се предвиждат допълнителни изявления пред медиите от страна на полицията и прокуратурата“, уточняват от държавното обвинение.
Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.
Мотивът за убийството е личен, породен от финансови неуредени отношения.
Това каза наблюдаващият прокурор Димитър Молев. За каква сума става въпрос не стана ясно. "Разследването в момента тече, събираме нови доказателства. Имаме информация в тази насока, но конкретика не мога да дам", каза Молев.
Двамата са се познавали от доста време, имали са близки отношения, имали са и работни отношения.
По закон той е реабилитиран. От 1993 г. до 2020 г. е осъждан за множество престъпления. Убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група, посочи Молев.
Източници: dariknews.bg, bta.bg
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1 Гост
13:37 06.11.2026
2 🦉🦉🦉🦉
13:37 06.11.2026
3 🦉🦉🦉🦉
Бил ли му е поставен капан❓
13:38 06.11.2026
4 Наблюдател
13:41 06.11.2026
5 Той
13:46 06.11.2026
6 един
13:48 06.11.2026