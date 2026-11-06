Откриха оръжието от убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Огнестрелното оръжие, с което беше убит 53-годишния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов, е открито и приложено към делото като веществено доказателство. Това беше потвърдено от Окръжната прокуратура в Пловдив.

Държавното обвинение не съобщава къде е намерено оръжието и дали по него са открити следи, които могат да помогнат за разследването. Не е уточнено и дали находката променя досегашната версия за извършителя.

Обвиняемият остава в ареста

Убийството беше извършено на 30 септември 2026 г. в Пловдив. Жертвата е била застреляна пред асансьор в жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“.

На 1 октомври прокуратурата привлече като обвиняем 51-годишния Славчо Мегеров. Според разследващите той е заподозрян за предумишленото убийство. Обвиняемият остава в ареста, след като съдът му наложи най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Откритото оръжие вече е част от доказателствата по досъдебното производство. Предстои разследването да установи какви следи могат да бъдат извлечени от него и дали те имат значение за обвинението.

„Към момента не се предвиждат допълнителни изявления пред медиите от страна на полицията и прокуратурата“, уточняват от държавното обвинение.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив.

Мотивът за убийството е личен, породен от финансови неуредени отношения.

Това каза наблюдаващият прокурор Димитър Молев. За каква сума става въпрос не стана ясно. "Разследването в момента тече, събираме нови доказателства. Имаме информация в тази насока, но конкретика не мога да дам", каза Молев.

Двамата са се познавали от доста време, имали са близки отношения, имали са и работни отношения.

По закон той е реабилитиран. От 1993 г. до 2020 г. е осъждан за множество престъпления. Убийство, извършено от него като непълнолетен, кражби и участие в организирана престъпна група, посочи Молев.

Източници: dariknews.bg, bta.bg