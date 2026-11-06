Работници от Гурково отново блокираха Прохода на Републиката

Работници във фабрика в Гурково отново блокираха Прохода на Републиката. Предприятието е собственост на бизнесмена Кольо Атанасов, който беше задържан при акция на ГДБОП в града.

При операцията са задържани общо четирима души. Всички те са освободени без повдигнати обвинения, сред тях е и Атанасов. За повторната блокада съобщи NOVA.

Разследването продължава

От офиса и имотите на бизнесмена са иззети комуникационна техника и компютри. Разследването е насочено към незаконно следене и използване на специални технически средства за събиране на информация.

По време на обиските са търсени проследяващи устройства. До момента няма данни срещу Атанасов или срещу останалите задържани да са повдигнати обвинения.

Работата във фабриката е в центъра на протеста

Дружеството на Атанасов е водещо в България и Европа в производството на метални опаковки. Работниците блокираха прохода за втори път след акцията в Гурково, като протестът е свързан със задържането на бизнесмена и действията по разследването.

Източници: nova.bg