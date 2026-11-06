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Работници от Гурково отново блокираха Прохода на Републиката

Работници от Гурково отново блокираха Прохода на Републиката

6 Ноември, 2026 14:34 657 3

  • гурково-
  • проходът на републиката-
  • гдбоп-
  • незаконно следене

Собственикът на фабриката Кольо Атанасов е сред четиримата освободени без обвинения след акцията на ГДБОП

Работници от Гурково отново блокираха Прохода на Републиката - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Работници във фабрика в Гурково отново блокираха Прохода на Републиката. Предприятието е собственост на бизнесмена Кольо Атанасов, който беше задържан при акция на ГДБОП в града.

При операцията са задържани общо четирима души. Всички те са освободени без повдигнати обвинения, сред тях е и Атанасов. За повторната блокада съобщи NOVA.

Разследването продължава

От офиса и имотите на бизнесмена са иззети комуникационна техника и компютри. Разследването е насочено към незаконно следене и използване на специални технически средства за събиране на информация.

По време на обиските са търсени проследяващи устройства. До момента няма данни срещу Атанасов или срещу останалите задържани да са повдигнати обвинения.

Работата във фабриката е в центъра на протеста

Дружеството на Атанасов е водещо в България и Европа в производството на метални опаковки. Работниците блокираха прохода за втори път след акцията в Гурково, като протестът е свързан със задържането на бизнесмена и действията по разследването.

Източници: nova.bg


Стара Загора / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Здрасти

    2 1 Отговор
    Чудни хора са туй Ганьовците.
    Не ходят да гласуват, а после се оплакват и стачкуват. Много неумен народ ей.

    14:42 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 писаре кажи какво искат

    2 0 Отговор
    та се бунтуват
    нали им пуснаха чорбаджията
    що отново блокираха Прохода на Републиката

    15:05 06.11.2026