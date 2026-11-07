Разбиха банкомат в центъра на Пловдив

Банкомат е разбит в центъра на Пловдив, на улица „Васил Левски“, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление. Посегателството е извършено между 3:00 и 4:00 часа.
Пред банковия клон има два банкомата, като неизвестни лица са успели да разбият единия от тях. По информация на NOVA устройството е било заредено с 10 000 евро предишната вечер.
Не е установено каква сума е отнета. Служители на банката са поставили картони пред повредения банкомат и надпис: „Устройството не работи“.
Размерът на евентуално отнетите средства предстои да бъде уточнен.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дано поне
13:09 07.11.2026
2 Не е ясно колко пари са отнети
13:17 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.