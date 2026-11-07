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Разбиха банкомат в центъра на Пловдив

Разбиха банкомат в центъра на Пловдив

7 Ноември, 2026 13:07 648 3

  • банкомат-
  • пловдив-
  • кражба-
  • улица васил левски

Посегателството е извършено между 3:00 и 4:00 часа на улица „Васил Левски“, близо до Трето районно управление. Не е ясно колко пари са отнети

Разбиха банкомат в центъра на Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Банкомат е разбит в центъра на Пловдив, на улица „Васил Левски“, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление. Посегателството е извършено между 3:00 и 4:00 часа.

Пред банковия клон има два банкомата, като неизвестни лица са успели да разбият единия от тях. По информация на NOVA устройството е било заредено с 10 000 евро предишната вечер.

Не е установено каква сума е отнета. Служители на банката са поставили картони пред повредения банкомат и надпис: „Устройството не работи“.

Размерът на евентуално отнетите средства предстои да бъде уточнен.

Източници: nova.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дано поне

    0 2 Отговор
    Да са използвали прогресивни методи.

    13:09 07.11.2026

  • 2 Не е ясно колко пари са отнети

    4 0 Отговор
    и кои са спали в Трето районно управление

    13:17 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.