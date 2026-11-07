Разбиха банкомат в центъра на Пловдив

Банкомат е разбит в центъра на Пловдив, на улица „Васил Левски“, на метри от сградата на Трето районно полицейско управление. Посегателството е извършено между 3:00 и 4:00 часа.

Пред банковия клон има два банкомата, като неизвестни лица са успели да разбият единия от тях. По информация на NOVA устройството е било заредено с 10 000 евро предишната вечер.

Не е установено каква сума е отнета. Служители на банката са поставили картони пред повредения банкомат и надпис: „Устройството не работи“.

Размерът на евентуално отнетите средства предстои да бъде уточнен.

Източници: nova.bg