13-годишен е най-малкият в групата с тротинетки в София

На 13 години е най-малкият установен участник в групата младежи с електрически тротинетки и мотори, преминала през центъра на София в събота вечер. Детето е управлявало електрически мотопед, съобщи инспектор Иво Биков от „Пътна полиция“ в СДВР.

Десетки младежи са се движили по булевард „Витоша“ покрай НДК и по булевард „България“. Кадри от преминаването им, при което са били създадени задръствания и опасни ситуации, бяха публикувани в социалните мрежи.

СДВР ще санкционира водачи и родители

„Разчитаме на родителите, но не виждаме помощ от тяхна страна. От тях виждаме един изключителен безконтрол“, заяви Биков.

Той призова родителите, които предоставят такива превозни средства на децата си, да ги запознават с основните правила за движение по пътищата. По думите му ще има санкции както за установените деца, така и за техните родители, тъй като сред водачите има малолетни.

Един пълнолетен водач е бил спрян на място, установен и глобен за липса на обезопасителна каска и за управление в тъмната част на денонощието. Биков посочи, че движението с такова превозно средство през нощта е забранено.

Част от нарушителите са установени чрез видеонаблюдение

От СДВР заявиха, че разполагат с информация за начина, по който групата се е организирала, и отхвърлиха обвиненията за недостатъчна или мудна полицейска реакция.

„Въпросната група веднага се е разпръснала в различни посоки. Има даже водачи, които са влезли в улиците с насрещно движение. В такива случаи се действа изключително внимателно и прецизно, за да се предотвратят инциденти, каквито в крайна сметка не са допуснати“, каза инспекторът.

Част от нарушителите са били установени по-късно чрез мрежата за видеонаблюдение на СДВР и са призовани да се явят в отдел „Пътна полиция“ за предприемане на административни действия. По данни на полицията повечето участници не са носели каски и не са се движели плътно вдясно.

26 произшествия с електрически превозни средства

„Създават изключителни предпоставки за възникване на ПТП“, заяви Биков за нарушенията, установени при групата.

От 1 август екипите на СДВР, които контролират движението в София, са установили и санкционирали 3661 водачи на индивидуални електрически превозни средства. За същия период са регистрирани 26 пътнотранспортни произшествия с тяхно участие, като при осем от случаите има пострадали лица.

Сред санкционираните водачи има 39 малолетни. Инспекторът не съобщи подробности за предстоящите санкции по отделните случаи.

Източници: dnes.dir.bg