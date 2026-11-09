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Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за 966 хил. лева

Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за 966 хил. лева

9 Ноември, 2026 18:22 436 2

  • вик монтана-
  • валери иванов-
  • окръжна прокуратура монтана-
  • длъжностни престъпления

Валери Иванов е обвинен за нарушения при финансовия контрол и договор за пречиствателна инсталация за арсен

Шефът на ВиК-Монтана отива на съд за 966 хил. лева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управителят на ВиК-Монтана Валери Иванов е предаден на съд за длъжностни престъпления, за които прокуратурата твърди, че са причинили щети на дружеството за общо 966 614,09 лева с ДДС. Обвинителният акт е внесен от Окръжната прокуратура в Монтана.

Иванов ръководи дружеството от 2006 г. Според обвинението в периода от 2014 г. до 2022 г. той не е организирал и осигурил функционирането на система за вътрешен финансов контрол. Прокуратурата твърди още, че не е упражняван достатъчен текущ контрол върху финансовите ангажименти по договори, по които ВиК-Монтана е възложител.

Обвинението включва и твърдение, че не е бил осъществяван достатъчен контрол върху служителите, отговорни за отчитането на общественото имущество. Според прокуратурата в резултат на това за дружеството са настъпили щети в размер на 852 614,09 лева с ДДС.

Договор за пречистване на вода от арсен

Вторият случай е свързан с договор за доставка и монтаж на модулна пречиствателна инсталация за отстраняване на арсен от питейни води. Той обхваща периода от 25 август 2017 г. до 2 септември 2019 г.

Според обвинението Иванов умишлено не е положил достатъчно грижи за управлението на повереното му имущество. Договорът е бил сключен еднолично, без да са налице условията за неотложност и за възлагане на обществена поръчка чрез пряко договаряне.

Прокуратурата посочва, че преди сключването на договора не са били извършени предварителни проучвания и не е била избрана технологична схема за пречистване на водата. Не е бил изготвен и одобрен инвестиционен проект за пречиствателна станция, както и не е било издадено разрешение за строеж по Закона за устройство на територията.

В резултат ВиК-Монтана е придобило елементи от пречиствателна станция, която според обвинението е негодна по предназначение и неизползваема за в бъдеще. Посочените щети по този договор са 114 000 лева с ДДС.

„На 27 юли 2026 г. управителят на ВиК-Монтана е привлечен като обвиняем по две обвинения за умишлена безстопанственост при условията на продължавано престъпление“, съобщи по-рано Апелативната прокуратура в София.

Предстои съдът да разгледа обвиненията. До произнасянето на окончателна присъда Иванов се счита за невиновен.

Източници: news.bg, bntnews.bg


Монтана / България
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  • 1 Пепи Евров

    3 0 Отговор
    Да остави солидна комисионна у джуджетата и всичко се потулва за 3 дена

    18:25 09.11.2026

  • 2 пожелание

    0 0 Отговор
    Поне пет г. в затвора и да връща парите , а всичко друго ще му е награда !!

    18:44 09.11.2026