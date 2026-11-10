Над 10 души са в болница в Ямбол след катастрофите на „Тракия“

Над 10 души са транспортирани в спешното отделение на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в Ямбол след две тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че при инцидентите има и жертви. Точният им брой не е уточнен.

Първият сигнал за катастрофа е подаден около 7:10 часа. Единият инцидент е станал при 289-ия километър в платното към Бургас. Малко по-късно е подаден сигнал и за втора катастрофа при 294-ия километър, преди пътния възел „Зимница“, в посока София.

В двете произшествия са участвали над 50 автомобила и товарни камиони. По информация на МВР вероятна причина за тежките сблъсъци е гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта в района. След катастрофите е задействана системата BG-ALERT.

Всички екипи на ямболската болница са мобилизирани

В приемането на пострадалите участват всички екипи на областната болница. Към района са изпратени и екипи на Спешна помощ от Сливен, Бургас и Стара Загора. Военнотранспортен самолет „Спартан“ е приведен в готовност за съдействие при транспортиране на пострадали.

„Обичайно при такива тежки пътнотранспортни произшествия говорим за политравматични пациенти. Мобилизирани са екипи от Сливен и Бургас, както и от Центъра за спешна въздушна помощ. С изключение на неврохирургия, тъй като нямаме такава структура, всички други патологии можем да приемем в нашето лечебно заведение“, заяви заместник-директорът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Валентин Вълчев.

Движението по магистралата е спряно

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол. На място работят екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и Агенция „Пътна инфраструктура“, а видимостта в района продължава да бъде намалена.

Пътуващите се пренасочват по обходни маршрути заради тежките повреди по участващите превозни средства и следствените действия. От АПИ предупреждават за интензивен двупосочен трафик по обходните пътища и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.