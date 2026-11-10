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Над 10 души са в болница в Ямбол след катастрофите на „Тракия“
  Тема: Трафик

Над 10 души са в болница в Ямбол след катастрофите на „Тракия“

10 Ноември, 2026 12:16 733 8

  • катастрофа-
  • автомагистрала тракия-
  • зимница-
  • ямбол-
  • пътна обстановка

Две верижни катастрофи с над 50 автомобила са станали край пътен възел „Зимница“. Има жертви, а магистралата остава затворена в двете посоки

Над 10 души са в болница в Ямбол след катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 10 души са транспортирани в спешното отделение на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ в Ямбол след две тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че при инцидентите има и жертви. Точният им брой не е уточнен.

Първият сигнал за катастрофа е подаден около 7:10 часа. Единият инцидент е станал при 289-ия километър в платното към Бургас. Малко по-късно е подаден сигнал и за втора катастрофа при 294-ия километър, преди пътния възел „Зимница“, в посока София.

В двете произшествия са участвали над 50 автомобила и товарни камиони. По информация на МВР вероятна причина за тежките сблъсъци е гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта в района. След катастрофите е задействана системата BG-ALERT.

Всички екипи на ямболската болница са мобилизирани

В приемането на пострадалите участват всички екипи на областната болница. Към района са изпратени и екипи на Спешна помощ от Сливен, Бургас и Стара Загора. Военнотранспортен самолет „Спартан“ е приведен в готовност за съдействие при транспортиране на пострадали.

„Обичайно при такива тежки пътнотранспортни произшествия говорим за политравматични пациенти. Мобилизирани са екипи от Сливен и Бургас, както и от Центъра за спешна въздушна помощ. С изключение на неврохирургия, тъй като нямаме такава структура, всички други патологии можем да приемем в нашето лечебно заведение“, заяви заместник-директорът на МБАЛ „Свети Пантелеймон“ Валентин Вълчев.

Движението по магистралата е спряно

Автомагистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол. На място работят екипи на полицията, пожарната, спешната помощ и Агенция „Пътна инфраструктура“, а видимостта в района продължава да бъде намалена.

Пътуващите се пренасочват по обходни маршрути заради тежките повреди по участващите превозни средства и следствените действия. От АПИ предупреждават за интензивен двупосочен трафик по обходните пътища и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Смирение

    2 3 Отговор
    Да не превръщаме трагедията в политически нападки. Щом и в двете платна успоредно е станало, значи мъглата там рязко се е спуснала за миг. Господ да е с острадали и близките им!

    Коментиран от #4, #8

    12:27 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Само да кажа

    2 0 Отговор
    Това са магистралите на Тиквата от Банкя и Прасето

    12:34 10.11.2026

  • 6 ВИНОВНИ СА ПЕЕВСКИ И БОРИСОВ.

    1 0 Отговор
    ВЛЕЗЕШ ЛИ В МЪГЛА ПАЛИШ СВЕТЛИНИТЕ ЗА МЪГЛА И ЕВЕНТУАЛНО АВАРИЙНИ И НАМАЛЯВАШ НА 40 - 50 К/Ч. АКО СИ ДЖИГИТ ВДИГАШ НАД 120 К/Ч. И СЕ КРЪСТИШ.

    12:36 10.11.2026

  • 7 Е, за първи път

    1 0 Отговор
    Ли има гъста мъгла!!!Що за безобразие????11 души са мъртви!!!

    12:37 10.11.2026

  • 8 Господ не помага

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Смирение":

    на идиоти, които карат на 2 метра от бронята на предния... Ама ние толкова си можем!

    12:38 10.11.2026