86 коли са участвали във верижната катастрофа край Зимница

11 души са загинали, а 50 са пострадали при тежката верижна катастрофа край Зимница. В произшествието са участвали общо 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в насрещното платно. Инцидентите са станали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“.

Десет души са загинали на място, а един е починал по-късно в болнично заведение в Сливен. Пострадалите са разпределени между три области – 28 в Сливен, 16 в Ямбол и 6 в Бургас.

По-рано премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени. При последвалия брифинг органите на реда посочиха 50 установени пострадали. Причината за разминаването не е уточнена.

Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7:10 часа. Първоначалните данни сочат, че гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта, може да е допринесла за катастрофите. Причините за инцидентите се изясняват.

Магистралата остава затворена в двете посоки в района на Ямбол. На място работят екипи на пожарната, полицията, спешната помощ и Агенция „Пътна инфраструктура“, а следствените действия продължават.

„Незабавно след сигнала за ПТП с моя заповед съм стартирал операция „Спаси“, в която са включени всички служители, които са налични в съседните области“, каза и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

По думите му към мястото са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи на Министерството на здравеопазването.

За пътуващите са въведени обходни маршрути през Карнобат, Сливен, Петолъчката, Нова Загора и други пътища в района. От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават, че заради интензивния двупосочен трафик по обходите движението трябва да се извършва с повишено внимание.