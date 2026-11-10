86 коли са участвали във верижната катастрофа край Зимница

11 души са загинали, а 50 са пострадали при тежката верижна катастрофа край Зимница. В произшествието са участвали общо 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в насрещното платно. Инцидентите са станали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“.
Десет души са загинали на място, а един е починал по-късно в болнично заведение в Сливен. Пострадалите са разпределени между три области – 28 в Сливен, 16 в Ямбол и 6 в Бургас.
По-рано премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени. При последвалия брифинг органите на реда посочиха 50 установени пострадали. Причината за разминаването не е уточнена.
Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7:10 часа. Първоначалните данни сочат, че гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта, може да е допринесла за катастрофите. Причините за инцидентите се изясняват.
Магистралата остава затворена в двете посоки в района на Ямбол. На място работят екипи на пожарната, полицията, спешната помощ и Агенция „Пътна инфраструктура“, а следствените действия продължават.„Незабавно след сигнала за ПТП с моя заповед съм стартирал операция „Спаси“, в която са включени всички служители, които са налични в съседните области“, каза и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.
По думите му към мястото са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи на Министерството на здравеопазването.
За пътуващите са въведени обходни маршрути през Карнобат, Сливен, Петолъчката, Нова Загора и други пътища в района. От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават, че заради интензивния двупосочен трафик по обходите движението трябва да се извършва с повишено внимание.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
12:27 10.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #12
12:27 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ДрайвингПлежър
а що 50 човека са карали като ненормални в мъгла - историята мълчи...
няма ли кой да ги научи на правилото за 3те секунди може да са и 5 дистанция, която ти позволява да спреш - явно няма знаем само за глоби да говорим
Коментиран от #9, #10, #14, #17
12:36 10.11.2026
7 ЯКОООО ХОРООООРРРР
12:37 10.11.2026
8 Мнение
12:39 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ИД Йотова спечели
12:44 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 защо, хорааааааа,
Съболезнования на близките на загиналите и със сълзи на очи - карайте бавно, за да е по-сигурно, че ще прегърнете близките си, които ви чакат.
12:48 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Рамбо
Коментиран от #20
12:52 10.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дадоха го
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":По телевизията човека, каза че е спрял обаче два камиона са го ударили отзад. Сигурно щото са гонели графици
Коментиран от #19
12:56 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ДрайвингПлежър
До коментар #17 от "Дадоха го":да бе, то 2, 3, 5, 10 ще спрат... другите?!
Сега всички търчат да обясняват как нямало динамични знаци, как тол камерите били засекли мъглата...
абе ти не я ли видиш мъглата, че трябва знак да ти ограничи скоростта? ти за кво си в тая кола или камион?
13:13 10.11.2026
20 Айде айде
До коментар #15 от "Рамбо":Нали герб строи тоз вълнуващ път с дпс фирми а петроханци заедно със сектантите от ДБ му спряха поддръжката
13:14 10.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ти ли бе мухльо
До коментар #18 от "ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!":💀💀💀🌽👃🚽🎃🐷🐽🤑
13:19 10.11.2026