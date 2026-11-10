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86 коли са участвали във верижната катастрофа край Зимница
  Тема: Трафик

86 коли са участвали във верижната катастрофа край Зимница

10 Ноември, 2026 12:25 1 172 22

  • катастрофа-
  • зимница-
  • автомагистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • пътна безопасност

В сблъсъка на АМ „Тракия“ са участвали 86 превозни средства. Магистралата остава затворена в двете посоки заради спасителните и следствените действия

86 коли са участвали във верижната катастрофа край Зимница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

11 души са загинали, а 50 са пострадали при тежката верижна катастрофа край Зимница. В произшествието са участвали общо 86 превозни средства – 63 в платното към Бургас и 23 в насрещното платно. Инцидентите са станали в двете посоки на автомагистрала „Тракия“.

Десет души са загинали на място, а един е починал по-късно в болнично заведение в Сливен. Пострадалите са разпределени между три области – 28 в Сливен, 16 в Ямбол и 6 в Бургас.

По-рано премиерът Румен Радев съобщи за 11 загинали и 48 ранени. При последвалия брифинг органите на реда посочиха 50 установени пострадали. Причината за разминаването не е уточнена.

Първият сигнал за пътнотранспортно произшествие е подаден около 7:10 часа. Първоначалните данни сочат, че гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта, може да е допринесла за катастрофите. Причините за инцидентите се изясняват.

Магистралата остава затворена в двете посоки в района на Ямбол. На място работят екипи на пожарната, полицията, спешната помощ и Агенция „Пътна инфраструктура“, а следствените действия продължават.

„Незабавно след сигнала за ПТП с моя заповед съм стартирал операция „Спаси“, в която са включени всички служители, които са налични в съседните области“, каза и.д. главният секретар на МВР Любомир Николов.

По думите му към мястото са изпратени 15 пожарни автомобила, стотици полицейски служители и спасителни екипи на Министерството на здравеопазването.

За пътуващите са въведени обходни маршрути през Карнобат, Сливен, Петолъчката, Нова Загора и други пътища в района. От Агенция „Пътна инфраструктура“ предупреждават, че заради интензивния двупосочен трафик по обходите движението трябва да се извършва с повишено внимание.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    15 2 Отговор
    На застрахователите им се рИве‼️

    12:27 10.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 14 Отговор
    Хората заклещени с часове защото полицията от Ямбол е във Варна да пази Урсула.

    Коментиран от #4, #12

    12:27 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ДрайвингПлежър

    14 3 Отговор
    еха операция спаси...
    а що 50 човека са карали като ненормални в мъгла - историята мълчи...
    няма ли кой да ги научи на правилото за 3те секунди може да са и 5 дистанция, която ти позволява да спреш - явно няма знаем само за глоби да говорим

    Коментиран от #9, #10, #14, #17

    12:36 10.11.2026

  • 7 ЯКОООО ХОРООООРРРР

    9 0 Отговор
    МАГИСТРАЛАТА НА ДЕД МЕНИТЕ СДЕЛАНА ОТ ТУЛУПА КРАДЕЦ.....

    12:37 10.11.2026

  • 8 Мнение

    12 5 Отговор
    Направиха си майтап с камиона без спирачки.... Върна им се дословно.

    12:39 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИД Йотова спечели

    2 10 Отговор
    И резултатите не закъсняха

    12:44 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 защо, хорааааааа,

    12 0 Отговор
    Мъгла, мокри пътни настилки, няма сигнализация, няма предупреждение, но......хора, шофьори, защо дори в прекрасно време, дори в градовете, не спазвате никаква дистанция? Защо надценявате уменията си, защо създавате опасни ситуации, като не спазвате знаците, нито пък се съобразявате с пътната обстановка? Магистрала - да, високата скорост е разрешена, но нужно ли е да караме със 140 при дъжд, при мъгла, при заледяване и т.н.?
    Съболезнования на близките на загиналите и със сълзи на очи - карайте бавно, за да е по-сигурно, че ще прегърнете близките си, които ви чакат.

    12:48 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Рамбо

    0 6 Отговор
    Благодарение на Боташистките миротворци вадени от Чорапа и Идиотова, за един ден българите дадоха повече жертви, отколкото украинските защитници за месец.

    Коментиран от #20

    12:52 10.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дадоха го

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    По телевизията човека, каза че е спрял обаче два камиона са го ударили отзад. Сигурно щото са гонели графици

    Коментиран от #19

    12:56 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Дадоха го":

    да бе, то 2, 3, 5, 10 ще спрат... другите?!

    Сега всички търчат да обясняват как нямало динамични знаци, как тол камерите били засекли мъглата...

    абе ти не я ли видиш мъглата, че трябва знак да ти ограничи скоростта? ти за кво си в тая кола или камион?

    13:13 10.11.2026

  • 20 Айде айде

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Рамбо":

    Нали герб строи тоз вълнуващ път с дпс фирми а петроханци заедно със сектантите от ДБ му спряха поддръжката

    13:14 10.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ти ли бе мухльо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!":

    💀💀💀🌽👃🚽🎃🐷🐽🤑

    13:19 10.11.2026