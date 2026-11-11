Няма данни за сигнал до 112 за мъгла преди катастрофата

Няма информация за получен сигнал на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това заяви областният управител Георги Чалъков на брифинг при пътния възел „Кабиле“ на 281-вия километър.

По думите му от публикуваните кадри от тол камерите не може да се установи колко гъста е била мъглата. „Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра“, каза Чалъков.

Той посочи, че организацията по изтеглянето на общо 87 автомобила е преминала на ниво. С Агенция „Пътна инфраструктура“ се поддържа постоянна връзка, като от агенцията се очакват предложения за допълнително обезопасяване на участъка. Областната администрация ще съдейства за изпълнението им в рамките на своите компетенции.

Автомобилите на спешната помощ са пристигнали до 10 минути след подаването на сигнала за инцидента. Полицията е била на място няколко минути по-късно и е започнала да помага за евакуацията на пострадалите. Движението е било организирано така, че линейките да достигнат до хората, нуждаещи се от помощ.

В спасителните действия са участвали екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Чалъков съобщи, че всички пострадали са били евакуирани и настанени в болнични заведения в рамките на час-час и половина.

Разследването е поето от Националната следствена служба. Оттам ще преценят дали е необходим повторен оглед на местопроизшествието. На брифинга участваха още директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров и директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Динев.

Източници: bta.bg