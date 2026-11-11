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Няма данни за сигнал до 112 за мъгла преди катастрофата
  Тема: Войната на пътя

Няма данни за сигнал до 112 за мъгла преди катастрофата

11 Ноември, 2026 10:20 634 17

  • ам тракия-
  • катастрофа-
  • мъгла-
  • телефон 112

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че не е постъпвало съобщение за мъгла преди инцидента на АМ „Тракия“. Разследването е поето от Националната следствена служба

Няма данни за сигнал до 112 за мъгла преди катастрофата - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Няма информация за получен сигнал на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това заяви областният управител Георги Чалъков на брифинг при пътния възел „Кабиле“ на 281-вия километър.

По думите му от публикуваните кадри от тол камерите не може да се установи колко гъста е била мъглата. „Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра“, каза Чалъков.

Той посочи, че организацията по изтеглянето на общо 87 автомобила е преминала на ниво. С Агенция „Пътна инфраструктура“ се поддържа постоянна връзка, като от агенцията се очакват предложения за допълнително обезопасяване на участъка. Областната администрация ще съдейства за изпълнението им в рамките на своите компетенции.

Автомобилите на спешната помощ са пристигнали до 10 минути след подаването на сигнала за инцидента. Полицията е била на място няколко минути по-късно и е започнала да помага за евакуацията на пострадалите. Движението е било организирано така, че линейките да достигнат до хората, нуждаещи се от помощ.

В спасителните действия са участвали екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Чалъков съобщи, че всички пострадали са били евакуирани и настанени в болнични заведения в рамките на час-час и половина.

Разследването е поето от Националната следствена служба. Оттам ще преценят дали е необходим повторен оглед на местопроизшествието. На брифинга участваха още директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров и директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Динев.

Източници: bta.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    5 1 Отговор
    Пак ще пиша:
    Всяка магистрола трябва да има радио канал, където да се излъчва състоянието на цялата магистрала. Също и проходите трябва да имат общ радио канал , където всеки да получи информация своеврименно. Хората часове висят по пътищата без информация. Като тръгваш на път се чудиш от къде да минеш.Трябва да се редува на български и английски, честотата да е изписана на табла по магистралите. В цивилната авиация е така, има честота по която върви инфо за времето и други за всяко летище.Всяка магистрала трябва да има и служба за следене и реагиране, които да съдействат и насочват пътните полицай, пътни помощи, линейки. Те трябва да следят и отговарят за изправноста на съоръженията. В 21век хората се движат без всякаква представа за пътя пред тях. Това е само част от мерките .
    Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.

    Коментиран от #11

    10:27 11.11.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    6 1 Отговор
    Ама то 112 трябва да ни сигнализира нас за мъглата.

    Коментиран от #5, #17

    10:28 11.11.2026

  • 3 Пич

    10 3 Отговор
    Не ми се оправдавате бе, имате един милион камери с които виждате всичко, но само текетирате!!! Къде ви бяха патрулките, и подвижните светлинни табла...?!
    А народа е по овчарски тъп!!! Дъртите комунисти, катаджиите и разните пътни институи започнаха да внушават, че някой карал бързо, и тук се блее ли, блее!!!
    Някой от вас виждал ли е в гъстата мъгла някой да кара бързо бе...?! Карат дори под изискванията на знаците!!!

    10:31 11.11.2026

  • 4 алерта не се е включил . на телефона

    3 0 Отговор
    не са звъняли, защото не са знаели че ще се тряснат . затова . всичко е станало много бързо . първо едната а после и втората катастрофа . един вид и при двете нещо им препречва пътя . и двете са с много блъснати . и при двете имало мъгла . подобни катастрофи . и в двете платна . рядко е .

    10:31 11.11.2026

  • 5 Сила

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Ама ти осъзнаваш ли какви същества са на всички управленски нива в БГ то , разбираш ли , че нормален човек на средно интелектуално ниво там няма , няма и да има !!!
    Там са само полуидиоти , некадърници и комплексари ...няма нормални човешки същества !!!

    10:32 11.11.2026

  • 6 Унибит

    5 4 Отговор
    Всички знаем ча за 112 отговаря и е под командата на МВР,те казват какъв сигнал е получен и кога!За комунистите и чорапа за всичко са виновни хората, а държавата и нейните храненици, които получават заплата от хората за да се грижат за тяхната безопасност са винаги прави, а народа виновен . От фонда за безопасност накупиха хиляди полицейски возила, толкова много че вече се движат с по един полицай защото са повече от колкото им трябват! Срам!

    10:33 11.11.2026

  • 7 🦉🦉🦉🦉

    7 0 Отговор
    Абе Вие сериозно ли 🤔❗
    "Ако 112 , искам да подам сигнал за мъгла..."
    🤔🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #10

    10:33 11.11.2026

  • 8 МЕРАЧ НА МЪГЛА ОТ ЯМБОЛ

    5 0 Отговор
    Ами ОТВОРЕТЕ ОЩЕ ДВЕСТ А ЩАТА НА ПОЛИЦАЙКИ И ОРЕЗ СТО МЕТРА ДА ДЕЖУРЯТ И МЕРЯТ МЪГЛАТА АМА И ДА ИМАТ ЖИСИЕМИ ШОТ СЯ ОТ АПИ НЯМАЛИ ЖИСИЕМИ ЗА ВРЪЗКА С КАТ..?!?!!!

    10:34 11.11.2026

  • 9 лмоико

    8 0 Отговор
    Милиционерите са с патрулките по храсите. Стоят на гюме и рекетират с вик сега Ко ша прайм. Само да се бяха сетили да пратят 1 патрулка преди участъка с мъгла, щеше да се смъкне скоростта само за минути. Но те не са за да пазят хората дето ги хранят, а за да рекетират и да викат Ко ша прайм. Сега анализи, празни думи и заклинания, до другия път. Само че другия път не се знае кои ще бъде. Само е въпрос на време. Няма никои застрахован. И тези дето ограбваха милиардите и тях може да ги застигне, нищо че си мислят че са тарикати. В ковчега няма джобове. Слава Богу има шанс да се стресне някои с власт.

    10:36 11.11.2026

  • 10 665

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ами да , след това полицията идва и арестува мъглата !

    10:37 11.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Това е някаква шега, или?

    3 0 Отговор
    Кой ще звъни на 112 за мъгла???

    Коментиран от #16

    10:40 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 🦉🦉🦉🦉

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Бойко Магистралата":

    Защо в двете ленти в едната посока са ВСИЧКИТЕ жертви 🤔❓
    Защо в другата посока НЯМА жертви🤔❓
    Там повече ленти ли е имало,
    или мъглата е била друга😉❗

    10:46 11.11.2026

  • 15 Пламен

    3 1 Отговор
    Всяко кадърно дете може да ви направи датчик за мъгла с ,,Ардуино".Цена около 50 лв.( на старите пари).
    Има няколко варианта , некадърници.

    10:46 11.11.2026

  • 16 Друга шега

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това е някаква шега, или?":

    То и да звъниш половин час ще те разпитват от къде е дошла ,колко гъста е и т.н

    10:50 11.11.2026

  • 17 Лукреция Караташкова от с.зимница

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":

    Я си знам
    Имамли рефлукс и газове
    Значи има мъгла...
    Колики значи...градужка...☝

    11:03 11.11.2026