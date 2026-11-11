Няма данни за сигнал до 112 за мъгла преди катастрофата

Няма информация за получен сигнал на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. Това заяви областният управител Георги Чалъков на брифинг при пътния възел „Кабиле“ на 281-вия километър.
По думите му от публикуваните кадри от тол камерите не може да се установи колко гъста е била мъглата. „Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра“, каза Чалъков.
Той посочи, че организацията по изтеглянето на общо 87 автомобила е преминала на ниво. С Агенция „Пътна инфраструктура“ се поддържа постоянна връзка, като от агенцията се очакват предложения за допълнително обезопасяване на участъка. Областната администрация ще съдейства за изпълнението им в рамките на своите компетенции.
Автомобилите на спешната помощ са пристигнали до 10 минути след подаването на сигнала за инцидента. Полицията е била на място няколко минути по-късно и е започнала да помага за евакуацията на пострадалите. Движението е било организирано така, че линейките да достигнат до хората, нуждаещи се от помощ.
В спасителните действия са участвали екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас. Чалъков съобщи, че всички пострадали са били евакуирани и настанени в болнични заведения в рамките на час-час и половина.
Разследването е поето от Националната следствена служба. Оттам ще преценят дали е необходим повторен оглед на местопроизшествието. На брифинга участваха още директорът на Областната дирекция на МВР в Ямбол старши комисар Добрин Димитров и директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Иван Динев.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А50
Всяка магистрола трябва да има радио канал, където да се излъчва състоянието на цялата магистрала. Също и проходите трябва да имат общ радио канал , където всеки да получи информация своеврименно. Хората часове висят по пътищата без информация. Като тръгваш на път се чудиш от къде да минеш.Трябва да се редува на български и английски, честотата да е изписана на табла по магистралите. В цивилната авиация е така, има честота по която върви инфо за времето и други за всяко летище.Всяка магистрала трябва да има и служба за следене и реагиране, които да съдействат и насочват пътните полицай, пътни помощи, линейки. Те трябва да следят и отговарят за изправноста на съоръженията. В 21век хората се движат без всякаква представа за пътя пред тях. Това е само част от мерките .
Освен радио трябва да имат и сайт с текущата пътна обстановка изобразена на пътна карта. Както да могат да въвеждат информацията в Waze и Google map , с възможност да задават с преоритет ограничението по скорост.
Коментиран от #11
10:27 11.11.2026
2 007 лиценз ту кил
Коментиран от #5, #17
10:28 11.11.2026
3 Пич
А народа е по овчарски тъп!!! Дъртите комунисти, катаджиите и разните пътни институи започнаха да внушават, че някой карал бързо, и тук се блее ли, блее!!!
Някой от вас виждал ли е в гъстата мъгла някой да кара бързо бе...?! Карат дори под изискванията на знаците!!!
10:31 11.11.2026
4 алерта не се е включил . на телефона
10:31 11.11.2026
5 Сила
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Ама ти осъзнаваш ли какви същества са на всички управленски нива в БГ то , разбираш ли , че нормален човек на средно интелектуално ниво там няма , няма и да има !!!
Там са само полуидиоти , некадърници и комплексари ...няма нормални човешки същества !!!
10:32 11.11.2026
6 Унибит
10:33 11.11.2026
7 🦉🦉🦉🦉
"Ако 112 , искам да подам сигнал за мъгла..."
🤔🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #10
10:33 11.11.2026
8 МЕРАЧ НА МЪГЛА ОТ ЯМБОЛ
10:34 11.11.2026
9 лмоико
10:36 11.11.2026
10 665
До коментар #7 от "🦉🦉🦉🦉":Ами да , след това полицията идва и арестува мъглата !
10:37 11.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Това е някаква шега, или?
Коментиран от #16
10:40 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 🦉🦉🦉🦉
До коментар #13 от "Бойко Магистралата":Защо в двете ленти в едната посока са ВСИЧКИТЕ жертви 🤔❓
Защо в другата посока НЯМА жертви🤔❓
Там повече ленти ли е имало,
или мъглата е била друга😉❗
10:46 11.11.2026
15 Пламен
Има няколко варианта , некадърници.
10:46 11.11.2026
16 Друга шега
До коментар #12 от "Това е някаква шега, или?":То и да звъниш половин час ще те разпитват от къде е дошла ,колко гъста е и т.н
10:50 11.11.2026
17 Лукреция Караташкова от с.зимница
До коментар #2 от "007 лиценз ту кил":Я си знам
Имамли рефлукс и газове
Значи има мъгла...
Колики значи...градужка...☝
11:03 11.11.2026