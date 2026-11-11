Пожарникари от 5 области спасавали пострадали на „Тракия“

Противопожарни екипи от пет области са участвали в спасяването и изваждането на пострадали след двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. На място са работили 15 екипа с общо 61 служители, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол комисар Иван Динев.

Сигналът за тежкото произшествие е получен в 7:10 часа. Първоначално са изпратени екипи от Ямбол, но след оценка на мащаба са повикани допълнителни сили от Бургас и Сливен, а впоследствие и от Стара Загора и Пловдив.

Работата е била затруднена от голямата тапа, образувала се след сблъсъците. Заради блокираното движение екипите на Спешна помощ не са могли да достигнат до всички пострадали.

„Наложи се колегите, след обхождане на целия терен, да започнат изнасянето на самите пострадали на ръце, защото екипите на Спешна помощ не можаха да стигнат до самите пострадали“, обясни комисар Динев.

По думите му пожарникарите са реагирали бързо, а наличното оборудване е било достатъчно, но мащабът на катастрофата е изисквал повече време за спасителните действия.

Разследването е поето от Националната следствена служба

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че няма информация за подаден сигнал на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофите. Той посочи, че Националната следствена служба ще прецени дали е необходимо повторно извършване на оглед на местопроизшествието.

Шофьорът на камиона, от който според разследването е започнала едната верижна катастрофа, е задържан, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Задържаният е румънски гражданин и ще бъде разпитан в рамките на досъдебното производство.

Източници: bta.bg