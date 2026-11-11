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Пожарникари от 5 области спасавали пострадали на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Пожарникари от 5 области спасавали пострадали на „Тракия“

11 Ноември, 2026 10:52 465 1

  • автомагистрала тракия-
  • катастрофа-
  • ямбол-
  • пожарна безопасност-
  • задържан шофьор

15 екипа с 61 служители са участвали в действията след двете верижни катастрофи край Ямбол. Шофьорът на камиона, свързван с единия инцидент, е задържан

Пожарникари от 5 области спасавали пострадали на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Противопожарни екипи от пет области са участвали в спасяването и изваждането на пострадали след двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край Ямбол. На място са работили 15 екипа с общо 61 служители, съобщи директорът на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ямбол комисар Иван Динев.

Сигналът за тежкото произшествие е получен в 7:10 часа. Първоначално са изпратени екипи от Ямбол, но след оценка на мащаба са повикани допълнителни сили от Бургас и Сливен, а впоследствие и от Стара Загора и Пловдив.

Работата е била затруднена от голямата тапа, образувала се след сблъсъците. Заради блокираното движение екипите на Спешна помощ не са могли да достигнат до всички пострадали.

„Наложи се колегите, след обхождане на целия терен, да започнат изнасянето на самите пострадали на ръце, защото екипите на Спешна помощ не можаха да стигнат до самите пострадали“, обясни комисар Динев.

По думите му пожарникарите са реагирали бързо, а наличното оборудване е било достатъчно, но мащабът на катастрофата е изисквал повече време за спасителните действия.

Разследването е поето от Националната следствена служба

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков заяви, че няма информация за подаден сигнал на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофите. Той посочи, че Националната следствена служба ще прецени дали е необходимо повторно извършване на оглед на местопроизшествието.

Шофьорът на камиона, от който според разследването е започнала едната верижна катастрофа, е задържан, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Ямбол старши комисар Добрин Димитров. Задържаният е румънски гражданин и ще бъде разпитан в рамките на досъдебното производство.

Източници: bta.bg


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спасавали пострадали на „Тракия“

    3 0 Отговор
    а теб кой ша та спасава
    да пишеш както е нужно и да си проверяваш

    10:59 11.11.2026