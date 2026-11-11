Новини
Крими »
Нов заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Нов заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов в Пловдив

11 Ноември, 2026 21:54 1 832 19

  • убийство-
  • пловдив-
  • задържан-
  • славчо мегеров-
  • разследване

42-годишен мъж от Пазарджик е оставен в ареста за срок до 72 часа. По делото обвиняем остава и бившият служител на жертвата Славчо Мегеров

Нов заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов в Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Полицията в Пловдив е задържала втори заподозрян във връзка с убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов. Мъжът е на 42 години, от Пазарджик, и е задържан за срок до 72 часа, съобщи bTV.

Убийството е извършено в ранните часове на 30 септември в жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“. Жертвата е била простреляна пред асансьора, след като близка го повикала заради съмнителен маскиран мъж във входа.

По делото вече има и обвиняем

Часове след престъплението в София е задържан 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на бизнесмена. На 1 октомври прокуратурата го е привлякла като обвиняем за предумишлено убийство.

Според обвинението мотивът е свързан с неуредени финансови отношения. В различни свидетелски показания се споменават суми между 15 и 20 хиляди лева, както и значително по-големи средства, предоставяни за залози на спортни събития. Според показанията при познат резултат обвиняемият е трябвало да изплати печалба.

Мегеров е обжалвал задържането си, но Апелативният съд е потвърдил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според магистратите съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Камери са заснели движението на предполагаемия извършител

Разследващите са проследили чрез охранителни записи автомобил и маршрута му към жилищната сграда. Камерите са заснели и пристигането на свидетелка, както и движението на мъжа, за когото се предполага, че е извършил убийството.

„В продължение на около 15 минути извършителят е изчакал отстрани на сградата“, се посочва в съдебните мотиви.

Малко след 1 часа през нощта автомобилът на жертвата е спрял пред сградата. След като бизнесменът е слязъл и се е насочил към входа, мъжът, който е изчаквал наблизо, също е влязъл вътре. Минути по-късно същият човек е заснет да бяга от сградата.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е нали уж Дерменджиев

    17 7 Отговор
    Беше на 100 процента сигурен, че Мегеров е убиеца!!!
    Още един безхабернок от свитата на Радев.

    Коментиран от #8, #14

    21:56 11.11.2026

  • 2 Нали

    15 2 Отговор
    Уж бяха сигурни, че е Мегера.

    21:56 11.11.2026

  • 3 стига вече минаха 3 дена

    10 1 Отговор
    голяма трагедия са тия милиционери ей

    само заплатата чакат да лапнат

    колко петроханци ще намерите къде 6 човека дадоха фира

    нищо няма да намерите

    вие сте там само за заплати не да търсите нещо

    Коментиран от #9

    22:01 11.11.2026

  • 4 качествени кадри няма , само шума

    10 1 Отговор
    шерлот холмс ги намираше и без камери да гледа вие камери гледате филми гледате и накрая сте едни нищо
    важното е скоро да дойде пенсионирането и 20 заплати накуп да вземете

    22:02 11.11.2026

  • 5 Тия

    12 1 Отговор
    от самото начало бяха ясни , че скалъпения им сценарий е съшит с бели конци !

    22:04 11.11.2026

  • 6 1000

    12 1 Отговор
    Защо продължавате да ни занимавате с този наркотрафикант?!

    22:06 11.11.2026

  • 7 Емил от Льоня беря

    6 2 Отговор
    Ама нали бяха намерили и оръжието на престъплението на Мегеров,.

    22:09 11.11.2026

  • 8 СЗО

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали уж Дерменджиев":

    Явно са го убили два пъти. Не е за пръв път. Нали единия от самоубилите се петроханци се беше прострелял в главата два пъти.

    22:10 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Е,"бях точен с парите"

    5 1 Отговор
    Нали се хвалеше,че са хванали убиеца само няколко часа след убийството?

    22:18 11.11.2026

  • 11 Най-вероятно

    6 2 Отговор
    вторият човек е съучастник.Тука въпроса е кой е чакал в колата и кой е чакалил пред сградата.

    22:19 11.11.2026

  • 12 Гърди

    4 1 Отговор
    Няма страшно! Другата седмица ще има вече друг задържан! От 1 декември по двама на седмица! Всичко в държавата ни е
    мижи да те лажем!

    22:21 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 РЕАЛИСТ

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Е нали уж Дерменджиев":

    Никой не ти казва, че вторият задържан е убиецът. Казва ти се , че е задържан във връзка с убийството. Може да е: подбудител, помагач, осигурил оръжието и какво ли не. Всички сте с акъл колкото на Гюров и затова Радев ви бие винаги.

    Коментиран от #17

    22:28 11.11.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Едно стана ясно, че Филипов е играл черно тото. Затова си разменят пари. А ботевистите искат паметник да му вдигат.

    22:30 11.11.2026

  • 16 Айде,бе

    6 0 Отговор
    Бременната вече роди,тия още не могат да хванат убиеца.

    22:35 11.11.2026

  • 17 Ти какво очакваш от Демерджиев?

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":

    Да ти каже истината?

    Коментиран от #18

    22:36 11.11.2026

  • 18 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ти какво очакваш от Демерджиев?":

    Едно си баба знае, едно си бае.

    22:45 11.11.2026

  • 19 Гумичка за триене

    0 1 Отговор
    Нееееееее, това значи ли че Дерменджиев изговори куп небивалици десет минути след стрелбата?????? Били сигурни ама той е физическия ама ние имаме доказателства ама ние ще обявим?????????????? Що го правите за смях човека?????

    23:02 11.11.2026