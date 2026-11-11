Нов заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Полицията в Пловдив е задържала втори заподозрян във връзка с убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов. Мъжът е на 42 години, от Пазарджик, и е задържан за срок до 72 часа, съобщи bTV.

Убийството е извършено в ранните часове на 30 септември в жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“. Жертвата е била простреляна пред асансьора, след като близка го повикала заради съмнителен маскиран мъж във входа.

По делото вече има и обвиняем

Часове след престъплението в София е задържан 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на бизнесмена. На 1 октомври прокуратурата го е привлякла като обвиняем за предумишлено убийство.

Според обвинението мотивът е свързан с неуредени финансови отношения. В различни свидетелски показания се споменават суми между 15 и 20 хиляди лева, както и значително по-големи средства, предоставяни за залози на спортни събития. Според показанията при познат резултат обвиняемият е трябвало да изплати печалба.

Мегеров е обжалвал задържането си, но Апелативният съд е потвърдил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според магистратите съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.

Камери са заснели движението на предполагаемия извършител

Разследващите са проследили чрез охранителни записи автомобил и маршрута му към жилищната сграда. Камерите са заснели и пристигането на свидетелка, както и движението на мъжа, за когото се предполага, че е извършил убийството.

„В продължение на около 15 минути извършителят е изчакал отстрани на сградата“, се посочва в съдебните мотиви.

Малко след 1 часа през нощта автомобилът на жертвата е спрял пред сградата. След като бизнесменът е слязъл и се е насочил към входа, мъжът, който е изчаквал наблизо, също е влязъл вътре. Минути по-късно същият човек е заснет да бяга от сградата.