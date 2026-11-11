Нов заподозрян е задържан за убийството на Илиян Филипов в Пловдив

Полицията в Пловдив е задържала втори заподозрян във връзка с убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов. Мъжът е на 42 години, от Пазарджик, и е задържан за срок до 72 часа, съобщи bTV.
Убийството е извършено в ранните часове на 30 септември в жилищна кооперация в квартал „Христо Смирненски“. Жертвата е била простреляна пред асансьора, след като близка го повикала заради съмнителен маскиран мъж във входа.
По делото вече има и обвиняем
Часове след престъплението в София е задържан 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител на бизнесмена. На 1 октомври прокуратурата го е привлякла като обвиняем за предумишлено убийство.
Според обвинението мотивът е свързан с неуредени финансови отношения. В различни свидетелски показания се споменават суми между 15 и 20 хиляди лева, както и значително по-големи средства, предоставяни за залози на спортни събития. Според показанията при познат резултат обвиняемият е трябвало да изплати печалба.
Мегеров е обжалвал задържането си, но Апелативният съд е потвърдил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Според магистратите съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление.
Камери са заснели движението на предполагаемия извършител
Разследващите са проследили чрез охранителни записи автомобил и маршрута му към жилищната сграда. Камерите са заснели и пристигането на свидетелка, както и движението на мъжа, за когото се предполага, че е извършил убийството.„В продължение на около 15 минути извършителят е изчакал отстрани на сградата“, се посочва в съдебните мотиви.
Малко след 1 часа през нощта автомобилът на жертвата е спрял пред сградата. След като бизнесменът е слязъл и се е насочил към входа, мъжът, който е изчаквал наблизо, също е влязъл вътре. Минути по-късно същият човек е заснет да бяга от сградата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е нали уж Дерменджиев
Още един безхабернок от свитата на Радев.
Коментиран от #8, #14
21:56 11.11.2026
2 Нали
21:56 11.11.2026
3 стига вече минаха 3 дена
само заплатата чакат да лапнат
колко петроханци ще намерите къде 6 човека дадоха фира
нищо няма да намерите
вие сте там само за заплати не да търсите нещо
Коментиран от #9
22:01 11.11.2026
4 качествени кадри няма , само шума
важното е скоро да дойде пенсионирането и 20 заплати накуп да вземете
22:02 11.11.2026
5 Тия
22:04 11.11.2026
6 1000
22:06 11.11.2026
7 Емил от Льоня беря
22:09 11.11.2026
8 СЗО
До коментар #1 от "Е нали уж Дерменджиев":Явно са го убили два пъти. Не е за пръв път. Нали единия от самоубилите се петроханци се беше прострелял в главата два пъти.
22:10 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Е,"бях точен с парите"
22:18 11.11.2026
11 Най-вероятно
22:19 11.11.2026
12 Гърди
мижи да те лажем!
22:21 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Е нали уж Дерменджиев":Никой не ти казва, че вторият задържан е убиецът. Казва ти се , че е задържан във връзка с убийството. Може да е: подбудител, помагач, осигурил оръжието и какво ли не. Всички сте с акъл колкото на Гюров и затова Радев ви бие винаги.
Коментиран от #17
22:28 11.11.2026
15 РЕАЛИСТ
22:30 11.11.2026
16 Айде,бе
22:35 11.11.2026
17 Ти какво очакваш от Демерджиев?
До коментар #14 от "РЕАЛИСТ":Да ти каже истината?
Коментиран от #18
22:36 11.11.2026
18 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Ти какво очакваш от Демерджиев?":Едно си баба знае, едно си бае.
22:45 11.11.2026
19 Гумичка за триене
23:02 11.11.2026