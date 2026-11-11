Шофьорът на първия тир на „Тракия“: Не съм спирал, намалих

Румънският шофьор на товарната композиция, която според разследващите е била първата, участвала във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, е заявил, че не е спирал на платното. 62-годишният Йон Нео е разказал пред разследващите, че при навлизането в участъка с гъста мъгла е намалил скоростта до около 40-50 км/ч, съобщи бТВ.

По думите му след това усетил удар в задната част на камиона. Когато слязъл от кабината, видял, че в него се е ударил автобус. След първия сблъсък започнал да чува последователни удари от други автомобили, които също попаднали във верижната катастрофа.

От прокуратурата уточняват, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да сочат вина на румънския водач. Разследването е в много ранен етап, а обвинения не са повдигнати. Шофьорът е бил задържан, разпитан като свидетел и освободен.

Разпитани са над 50 свидетели

По досъдебното производство са разпитани над 50 свидетели. Извършени са шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, за които разследващите смятат, че са имали по-съществено участие в катастрофата. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

Взети са проби от пътната настилка и ще се събират данни за метеорологичната обстановка. Назначени са строително-техническа, автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Досъдебното производство е образувано към Окръжната прокуратура в Ямбол, а разследването е възложено на Националното следствие.

Старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол, заяви: „По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Този камион най-вероятно е карал много бавно или може би е навлязъл от страничната лента. Това не можем да уточним още“.

Проверяват пътя и реакцията на институциите

Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от автомагистрала „Тракия“. Председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров заяви, че в конкретния участък пътят е в добро състояние.

„Тол системата е насочена за таксуване на ползвателите на пътя, а наблюдение на живо в реално време не се извършва“, посочи Тодоров. По думите му проект за изграждане на информационни табла е бил спрян през 2020 г.

В срок до една седмица АПИ, МВР и Националното управление трябва да представят информация с какви данни разполагат за опасните условия. След това се очаква да бъдат изработени нови механизми за обмен на информация между институциите. Министерството на транспорта посочва, че ще бъдат разширени правомощията на дежурните екипи, за да могат да реагират превантивно, без да чакат сигнал на телефон 112.

Движението по магистралата е било възстановено около 3 часа през нощта, но гъстата мъгла е затруднила шофирането и през следващия ден.