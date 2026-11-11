Шофьорът на първия тир на „Тракия“: Не съм спирал, намалих

Румънският шофьор на товарната композиция, която според разследващите е била първата, участвала във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, е заявил, че не е спирал на платното. 62-годишният Йон Нео е разказал пред разследващите, че при навлизането в участъка с гъста мъгла е намалил скоростта до около 40-50 км/ч, съобщи бТВ.
По думите му след това усетил удар в задната част на камиона. Когато слязъл от кабината, видял, че в него се е ударил автобус. След първия сблъсък започнал да чува последователни удари от други автомобили, които също попаднали във верижната катастрофа.
От прокуратурата уточняват, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да сочат вина на румънския водач. Разследването е в много ранен етап, а обвинения не са повдигнати. Шофьорът е бил задържан, разпитан като свидетел и освободен.
Разпитани са над 50 свидетели
По досъдебното производство са разпитани над 50 свидетели. Извършени са шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, за които разследващите смятат, че са имали по-съществено участие в катастрофата. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.
Взети са проби от пътната настилка и ще се събират данни за метеорологичната обстановка. Назначени са строително-техническа, автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Досъдебното производство е образувано към Окръжната прокуратура в Ямбол, а разследването е възложено на Националното следствие.
Старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол, заяви: „По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Този камион най-вероятно е карал много бавно или може би е навлязъл от страничната лента. Това не можем да уточним още“.
Проверяват пътя и реакцията на институциите
Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от автомагистрала „Тракия“. Председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров заяви, че в конкретния участък пътят е в добро състояние.
„Тол системата е насочена за таксуване на ползвателите на пътя, а наблюдение на живо в реално време не се извършва“, посочи Тодоров. По думите му проект за изграждане на информационни табла е бил спрян през 2020 г.
В срок до една седмица АПИ, МВР и Националното управление трябва да представят информация с какви данни разполагат за опасните условия. След това се очаква да бъдат изработени нови механизми за обмен на информация между институциите. Министерството на транспорта посочва, че ще бъдат разширени правомощията на дежурните екипи, за да могат да реагират превантивно, без да чакат сигнал на телефон 112.
Движението по магистралата е било възстановено около 3 часа през нощта, но гъстата мъгла е затруднила шофирането и през следващия ден.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤯🤯🤯
22:03 11.11.2026
2 Гост
Коментиран от #4, #8
22:03 11.11.2026
3 Това
22:09 11.11.2026
4 в аварийната
До коментар #2 от "Гост":другите 2 ленти поне 220 и 250
22:10 11.11.2026
5 колега
Коментиран от #20
22:12 11.11.2026
6 ДрайвингПлежър
Почти всички други, в една или друга степен са виновни, защото по закон са длъжни да съобразят скоростта, а някои си признаха, че са летели с по 120 в мъглата!
Казвам почти всички защото доколкото се разбра е имало и други коли, които са спрели безопасно, и после да били пометени!
22:14 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Аз съм влизал в такава мъгла.
До коментар #2 от "Гост":Наголе след телевизионната кула във Варна, десният завой към Кичево. До него, чисто и ясно. Караш със 100. след дърветата-бяла стена. Не виждаш нищо. единствено можеш да спреш и се молиш никой да не те удари. Излизаш от колата и се махаш от нея. Задължително. Мъглата там става толкова гъста, че не си виждаш обувките. Чакаш да мине. Понякога с часове.
Коментиран от #9
22:16 11.11.2026
9 Гост
До коментар #8 от "Аз съм влизал в такава мъгла.":Няма да спираш ако си карал със 100 натискаш до 150-180, за да не те подпука някой ти българин ли си или?
22:18 11.11.2026
10 Анонимен
Коментиран от #12, #13
22:21 11.11.2026
11 габровец
22:22 11.11.2026
12 Анонимен
До коментар #10 от "Анонимен":Задавам въпроси, не казвам, че категорично той е виновен. Все пак можем да се досетим на коя фирма може да е автобуса и с какво каране са известни.
Коментиран от #16
22:24 11.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Порко
Коментиран от #15
22:26 11.11.2026
15 Гост
До коментар #14 от "Порко":Ами виновен е Ами, защо е намалил ???? Българчетата са карали с 200 това лигльо ще ми намалява щото нямало видимост е видехте всички какво стана ... Видиш ли мъгла газ до ламарината
22:28 11.11.2026
16 аз ще ти кажа
До коментар #12 от "Анонимен":Искаш да направиш твърдение, но не ти достига увереност и затова го маскираш като въпрос. По-достойно ще е да направиш предположение и да се обосновеш. Например: Автобусите на фирма Юнион Ивкони карат винаги с максимално разрешените 100 км/ч.
За тировете по магистралата максималната скорост е 90 км/ч.
22:31 11.11.2026
17 Факт
22:35 11.11.2026
18 ?????
Всъщност тахографите ще си кажат всичко.
Явно са ги проверили щом са го пуснали човека.
22:36 11.11.2026
19 Анонимен
До коментар #13 от "Ники Кънчев":То цялото разследване е едно налучкване. Уж точно преди сблъсъка камионът е изпреварил автобуса, т.е. движил се е дори по-бързо от него, а след това супер рязко е намалил. Така че определено някой послъга нещо. Моят извод е само, че трябва да си сложа камера в колата най-накрая.
22:37 11.11.2026
20 Мисля
До коментар #5 от "колега":че никъде няма записана минимална скорост, но има изсикване МПС да могат да развиват 50км/ч. При лоши метеррологични условия, като мъглаа,сняг, това не важи. Тогава скоростта се напасва на условията, така че да можеш да спреш. Дори ако караш по тъмно трябва да караш със скорост да можеш да спреш в "обсега" на късите...
Коментиран от #21
22:39 11.11.2026
21 колега
До коментар #20 от "Мисля":Не го мисли, колега. То е написано конкретно - отваряш и четеш. Законът го има в Лекс беге, ИААА, МВР, АПИС, МРРБ, Транспортното министерство и въобще Гугъл ще ти помогне.
Коментиран от #22
22:44 11.11.2026
22 Но не
До коментар #21 от "колега":разбирам какъв е проблема и връзката?
22:47 11.11.2026
23 Боци
23:03 11.11.2026
24 Шофьор на ТИР
23:16 11.11.2026
25 Още вчера написах какво е станало
23:20 11.11.2026