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Шофьорът на първия тир на „Тракия“: Не съм спирал, намалих
  Тема: Войната на пътя

Шофьорът на първия тир на „Тракия“: Не съм спирал, намалих

11 Ноември, 2026 22:00 1 830 25

  • катастрофа на тракия-
  • верижна катастрофа-
  • мъгла-
  • национално следствие-
  • пътна безопасност

Румънският водач твърди, че е намалил до 40-50 км/ч заради мъглата. Прокуратурата съобщава, че засега няма доказателства за негова вина

Шофьорът на първия тир на „Тракия“: Не съм спирал, намалих - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Румънският шофьор на товарната композиция, която според разследващите е била първата, участвала във верижната катастрофа на автомагистрала „Тракия“, е заявил, че не е спирал на платното. 62-годишният Йон Нео е разказал пред разследващите, че при навлизането в участъка с гъста мъгла е намалил скоростта до около 40-50 км/ч, съобщи бТВ.

По думите му след това усетил удар в задната част на камиона. Когато слязъл от кабината, видял, че в него се е ударил автобус. След първия сблъсък започнал да чува последователни удари от други автомобили, които също попаднали във верижната катастрофа.

От прокуратурата уточняват, че на този етап няма достатъчно доказателства, които да сочат вина на румънския водач. Разследването е в много ранен етап, а обвинения не са повдигнати. Шофьорът е бил задържан, разпитан като свидетел и освободен.

Разпитани са над 50 свидетели

По досъдебното производство са разпитани над 50 свидетели. Извършени са шест огледа на местопроизшествието с технически средства, включително дрон. Иззети са 20 моторни превозни средства, за които разследващите смятат, че са имали по-съществено участие в катастрофата. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

Взети са проби от пътната настилка и ще се събират данни за метеорологичната обстановка. Назначени са строително-техническа, автотехническа и съдебномедицинска експертиза. Досъдебното производство е образувано към Окръжната прокуратура в Ямбол, а разследването е възложено на Националното следствие.

Старши комисар Добрин Димитров, директор на Областната дирекция на МВР – Ямбол, заяви: „По първоначални данни, които имаме, изведнъж, след примерно 70-80 метра, така казват очевидци, е бил в мъглата и видимо е била скъсена видимостта. Този камион най-вероятно е карал много бавно или може би е навлязъл от страничната лента. Това не можем да уточним още“.

Проверяват пътя и реакцията на институциите

Окръжната прокуратура в Ямбол е изискала от Агенция „Пътна инфраструктура“ цялата документация за въвеждането в експлоатация и ремонта на участъка от автомагистрала „Тракия“. Председателят на Управителния съвет на АПИ Александър Тодоров заяви, че в конкретния участък пътят е в добро състояние.

„Тол системата е насочена за таксуване на ползвателите на пътя, а наблюдение на живо в реално време не се извършва“, посочи Тодоров. По думите му проект за изграждане на информационни табла е бил спрян през 2020 г.

В срок до една седмица АПИ, МВР и Националното управление трябва да представят информация с какви данни разполагат за опасните условия. След това се очаква да бъдат изработени нови механизми за обмен на информация между институциите. Министерството на транспорта посочва, че ще бъдат разширени правомощията на дежурните екипи, за да могат да реагират превантивно, без да чакат сигнал на телефон 112.

Движението по магистралата е било възстановено около 3 часа през нощта, но гъстата мъгла е затруднила шофирането и през следващия ден.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🤯🤯🤯

    5 8 Отговор
    Мунчо и Шишков са разкопали Петрохан горе на върха асфалта и в тъмницата се трепеш 🙉

    22:03 11.11.2026

  • 2 Гост

    19 2 Отговор
    Ако беше карал с 200 като другите българета нямаше да има тази катастрофа.... защо намалява на наща магистрала се кара с 200 ....

    Коментиран от #4, #8

    22:03 11.11.2026

  • 3 Това

    17 0 Отговор
    може да се докаже с тахометъра. Автобуса също трябва да има такава. Но вината е на всички "шофьори", които са си повярвали че могат да "прелетят". Съдейки по щетите, никой не е намалявал, ударите са били с 8-90+

    22:09 11.11.2026

  • 4 в аварийната

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    другите 2 ленти поне 220 и 250

    22:10 11.11.2026

  • 5 колега

    21 1 Отговор
    Ако потърсиш внимателно в ЗДвП няма да откриеш изискване за минимална скорост при движение по магистрала. Има изискване МПС-тата конструктивно да могат да развиват скорос по-висока от 70 км/ч, но с каква ще ги караш не е указано. Господин Йон Нео е един от малкото, които се е движил адекватно в тези условия. Има още няколко нашенци с големи камиони, които също са карали с 60 км/ч преди да спрат. Останалите са цепели мъглата до последно.

    Коментиран от #20

    22:12 11.11.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    Това е единствения шофор в целия калабалък от коли, които е абсолютно невинен!!!... и наште взеха да го арестуват, за да може по стар полицейски метод някой да го отнесе и да не се мъчат много с разследването

    Почти всички други, в една или друга степен са виновни, защото по закон са длъжни да съобразят скоростта, а някои си признаха, че са летели с по 120 в мъглата!
    Казвам почти всички защото доколкото се разбра е имало и други коли, които са спрели безопасно, и после да били пометени!

    22:14 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Аз съм влизал в такава мъгла.

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Наголе след телевизионната кула във Варна, десният завой към Кичево. До него, чисто и ясно. Караш със 100. след дърветата-бяла стена. Не виждаш нищо. единствено можеш да спреш и се молиш никой да не те удари. Излизаш от колата и се махаш от нея. Задължително. Мъглата там става толкова гъста, че не си виждаш обувките. Чакаш да мине. Понякога с часове.

    Коментиран от #9

    22:16 11.11.2026

  • 9 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз съм влизал в такава мъгла.":

    Няма да спираш ако си карал със 100 натискаш до 150-180, за да не те подпука някой ти българин ли си или?

    22:18 11.11.2026

  • 10 Анонимен

    2 8 Отговор
    Намалил до 50 от колко? 100? И колко бързо? Така звучи, че не е видял мъглата преди да влезе в нея и е скочил на спирачката.

    Коментиран от #12, #13

    22:21 11.11.2026

  • 11 габровец

    9 1 Отговор
    На Шипка в такава мъгла съм вървял пред колата, а баща ми шофираше на 2 метра зад мен и едва ме виждаше. Стигнахме до отбивка и спряхме. После мина голям камион и ние тръгнахме след него. Ако ще се блъска нещо отпред нека да е той. Не сме мислили, че някой ще дойде отзад. Движението беше много слабо.

    22:22 11.11.2026

  • 12 Анонимен

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анонимен":

    Задавам въпроси, не казвам, че категорично той е виновен. Все пак можем да се досетим на коя фирма може да е автобуса и с какво каране са известни.

    Коментиран от #16

    22:24 11.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Порко

    14 0 Отговор
    Значи според шефа на КАТ-Ямбол, румънеца е виновен, че е карал бавно в мъглата по магистралата. Да му имам и логиката. Този трчбва незабавно да бъде уволнен, без право на 20 заплати. Рибата се вмирисва откъм главата.

    Коментиран от #15

    22:26 11.11.2026

  • 15 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Порко":

    Ами виновен е Ами, защо е намалил ???? Българчетата са карали с 200 това лигльо ще ми намалява щото нямало видимост е видехте всички какво стана ... Видиш ли мъгла газ до ламарината

    22:28 11.11.2026

  • 16 аз ще ти кажа

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Искаш да направиш твърдение, но не ти достига увереност и затова го маскираш като въпрос. По-достойно ще е да направиш предположение и да се обосновеш. Например: Автобусите на фирма Юнион Ивкони карат винаги с максимално разрешените 100 км/ч.

    За тировете по магистралата максималната скорост е 90 км/ч.

    22:31 11.11.2026

  • 17 Факт

    5 0 Отговор
    Всички след Румънеца са виновни и това бе ясно от самото начало. Всяка кола или камион, която е виновна за жертва, след удар в предният автомобил е с Яна, т. е., шофьорът носи вина и трябва да бъде обвинен, ако не е сред жертвите. Високата и несъобразена скорост е причината при тази мъгла!

    22:35 11.11.2026

  • 18 ?????

    5 1 Отговор
    Много логично.
    Всъщност тахографите ще си кажат всичко.
    Явно са ги проверили щом са го пуснали човека.

    22:36 11.11.2026

  • 19 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ники Кънчев":

    То цялото разследване е едно налучкване. Уж точно преди сблъсъка камионът е изпреварил автобуса, т.е. движил се е дори по-бързо от него, а след това супер рязко е намалил. Така че определено някой послъга нещо. Моят извод е само, че трябва да си сложа камера в колата най-накрая.

    22:37 11.11.2026

  • 20 Мисля

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "колега":

    че никъде няма записана минимална скорост, но има изсикване МПС да могат да развиват 50км/ч. При лоши метеррологични условия, като мъглаа,сняг, това не важи. Тогава скоростта се напасва на условията, така че да можеш да спреш. Дори ако караш по тъмно трябва да караш със скорост да можеш да спреш в "обсега" на късите...

    Коментиран от #21

    22:39 11.11.2026

  • 21 колега

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мисля":

    Не го мисли, колега. То е написано конкретно - отваряш и четеш. Законът го има в Лекс беге, ИААА, МВР, АПИС, МРРБ, Транспортното министерство и въобще Гугъл ще ти помогне.

    Коментиран от #22

    22:44 11.11.2026

  • 22 Но не

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "колега":

    разбирам какъв е проблема и връзката?

    22:47 11.11.2026

  • 23 Боци

    8 0 Отговор
    Шофьора на тира е невинен! Всеки който кара след друго превозно средство трябва да се погрижи да спазва дистанция! Никой не може да отговаря за този който го следва, пози който следва е отговорен за това да използва подходяща дистанция!

    23:03 11.11.2026

  • 24 Шофьор на ТИР

    1 0 Отговор
    ....ВЯРВАМ МУ...

    23:16 11.11.2026

  • 25 Още вчера написах какво е станало

    4 0 Отговор
    и да добавя.Виновен е този който те удря отзад.

    23:20 11.11.2026