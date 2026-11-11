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Двама са задържани за сексуална експлоатация в Сапарева баня

Двама са задържани за сексуална експлоатация в Сапарева баня

11 Ноември, 2026 22:56 713 2

  • гдбоп-
  • сапарева баня-
  • сексуална експлоатация-
  • трафик на хора-
  • районна прокуратура кюстендил

Сред трите пострадали лица е 14-годишно момиче. Задържаните са мъж на 40 години и жена на 34 години

Двама са задържани за сексуална експлоатация в Сапарева баня - 1
Снимка: ГДБОП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу сексуална експлоатация в община Сапарева баня. Задържаните са жена на 34 години и мъж на 40 години, съобщава БНТ.

В хода на акцията са установени три пострадали лица, едното от които е 14-годишно момиче. Районната прокуратура – Кюстендил посочва, че останалите пострадали са на 19 и 20 години.

Разследването обхваща период от около година

Според данните по досъдебното производство тримата са били принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на около година. По случая се проверяват твърдения за тормоз и насилие, както и за използване на електрошокови устройства и наркотични вещества.

Прокуратурата съобщава, че престъпната дейност е продължила от 2025 г. до 10 ноември 2026 г. и се е осъществявала в населено място на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил.

Обвиняемите са задържани за до 72 часа

Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление, свързано със склоняване към сексуални контакти, извършено при утежняващи обстоятелства и в съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор срокът на задържането им е до 72 часа.

Предстои прокуратурата да поиска от съда определяне на мерки за неотклонение. По разследването са разпитани свидетели, а работата по случая продължава. Обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на присъда.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тримата са били принуждавани да

    2 1 Отговор
    или
    трите са били принуждавани да

    за кое пишеш
    за 3 момиче
    или смесено 1 момиче и 1 или 2 момчета

    или неволно бъркане

    23:07 11.11.2026

  • 2 Промяната

    1 0 Отговор
    Тримата мъже ; трите жени ; трите деца. Кое е вярното?

    23:43 11.11.2026