Двама са задържани за сексуална експлоатация в Сапарева баня

Двама души са задържани при специализирана операция на ГДБОП срещу сексуална експлоатация в община Сапарева баня. Задържаните са жена на 34 години и мъж на 40 години, съобщава БНТ.

В хода на акцията са установени три пострадали лица, едното от които е 14-годишно момиче. Районната прокуратура – Кюстендил посочва, че останалите пострадали са на 19 и 20 години.

Разследването обхваща период от около година

Според данните по досъдебното производство тримата са били принуждавани да предоставят сексуални услуги в продължение на около година. По случая се проверяват твърдения за тормоз и насилие, както и за използване на електрошокови устройства и наркотични вещества.

Прокуратурата съобщава, че престъпната дейност е продължила от 2025 г. до 10 ноември 2026 г. и се е осъществявала в населено място на територията на община Сапарева баня, област Кюстендил.

Обвиняемите са задържани за до 72 часа

Двамата са привлечени като обвиняеми за престъпление, свързано със склоняване към сексуални контакти, извършено при утежняващи обстоятелства и в съучастие. С постановление на наблюдаващия прокурор срокът на задържането им е до 72 часа.

Предстои прокуратурата да поиска от съда определяне на мерки за неотклонение. По разследването са разпитани свидетели, а работата по случая продължава. Обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на присъда.