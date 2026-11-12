Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12, в Сливен почина един от ранените

Жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ станаха 12. Още един от пострадалите е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.
Починалият е 50-годишен мъж. Той е издъхнал сутринта в реанимацията на сливенската областна болница, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.
Мъжът е бил подложен на поредица от хирургични интервенции заради тежките си наранявания. Въпреки усилията на лекарския екип пациентът не е успял да се възстанови.
Смъртният случай увеличава до 12 броя на жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Данни за самоличността на починалия не се съобщават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ
От Радев, през Демерджиев, Шишков и надолу всички МЪЛЧАТ И СЕ ОСЛУШВАТ!
Коментиран от #2, #4, #6
09:03 12.11.2026
2 Директора👨✈️
До коментар #1 от "Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ":Е Радев ли в виновен спред теб?! Не го понасям Радев, ама да говориш, че трябва премиера да поеме отговорността за 30 години безхаберие е смешно? Питайте ББ примерно къде са парите от кражбите?
Коментиран от #8, #10
09:04 12.11.2026
3 СКОРОСТ
Коментиран от #5
09:05 12.11.2026
4 Реднек
До коментар #1 от "Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ":Радев ли да поеме отговорност? Бил ли си в казарма? Генерал да носи вина?
09:14 12.11.2026
5 665
До коментар #3 от "СКОРОСТ":7 сутринта е здрач, трудно се вижда в далечина. И точно за това , в очевидно мъгливото време е трябвало да се кара с 70-80. Половината коли са го направили, простаците в другите коли са натискали газта. Автобусът примерно е карал адекватно, катастрофирал е но леко, без тежко ранени пътници
09:14 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Един шофьор
09:15 12.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факти
До коментар #2 от "Директора👨✈️":Радев е от десетилетие в политиката. Назначил е няколко правителства? А сега взе и цялата власт и цялата държава.
Само факти!
09:16 12.11.2026
11 ИВАН
09:20 12.11.2026