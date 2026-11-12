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Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12, в Сливен почина един от ранените
  Тема: Войната на пътя

Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12, в Сливен почина един от ранените

12 Ноември, 2026 08:54 850 11

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  • жертви на пътя-
  • верижна катастрофа

50-годишен мъж е починал в реанимацията на болницата в Сливен. Той е бил подложен на поредица от хирургични интервенции

Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12, в Сливен почина един от ранените - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ станаха 12. Още един от пострадалите е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Починалият е 50-годишен мъж. Той е издъхнал сутринта в реанимацията на сливенската областна болница, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Мъжът е бил подложен на поредица от хирургични интервенции заради тежките си наранявания. Въпреки усилията на лекарския екип пациентът не е успял да се възстанови.

Смъртният случай увеличава до 12 броя на жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Данни за самоличността на починалия не се съобщават.


Сливен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ

    2 2 Отговор
    не е поело отговорност за тежкия инцидент!
    От Радев, през Демерджиев, Шишков и надолу всички МЪЛЧАТ И СЕ ОСЛУШВАТ!

    Коментиран от #2, #4, #6

    09:03 12.11.2026

  • 2 Директора👨‍✈️

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ":

    Е Радев ли в виновен спред теб?! Не го понасям Радев, ама да говориш, че трябва премиера да поеме отговорността за 30 години безхаберие е смешно? Питайте ББ примерно къде са парите от кражбите?

    Коментиран от #8, #10

    09:04 12.11.2026

  • 3 СКОРОСТ

    4 0 Отговор
    Скорост... снимката дава отговорите на трагедията... табели нямоло... мъглата незапно се появило.... мен са ме лъгали цял живот значи за мъглата... че от далече виждаш а като се доближиш изчезва....

    Коментиран от #5

    09:05 12.11.2026

  • 4 Реднек

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Все още НИКОЕ ОФИЦИАЛНО ЛИЦЕ":

    Радев ли да поеме отговорност? Бил ли си в казарма? Генерал да носи вина?

    09:14 12.11.2026

  • 5 665

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "СКОРОСТ":

    7 сутринта е здрач, трудно се вижда в далечина. И точно за това , в очевидно мъгливото време е трябвало да се кара с 70-80. Половината коли са го направили, простаците в другите коли са натискали газта. Автобусът примерно е карал адекватно, катастрофирал е но леко, без тежко ранени пътници

    09:14 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Един шофьор

    3 0 Отговор
    И ТИР-а и автобуса имат тахографи да видят кой с колко е карал.

    09:15 12.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Директора👨‍✈️":

    Радев е от десетилетие в политиката. Назначил е няколко правителства? А сега взе и цялата власт и цялата държава.
    Само факти!

    09:16 12.11.2026

  • 11 ИВАН

    0 0 Отговор
    Карат като обезумели по тия магистрали, вижте богаташите с огромните джипове какво правят, знам за един случай в който джипа настига кола и направо я блъска, жената в колата умира, а на убиеца няма да му направят нищо понеже е наш човек. Но в този случай до Ямбол, явно водача на рейса е виновен, той първи се блъска в румънския камион, а след това и другите се нанизват.

    09:20 12.11.2026