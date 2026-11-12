Жертвите на катастрофата на „Тракия“ станаха 12, в Сливен почина един от ранените

Жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ станаха 12. Още един от пострадалите е починал в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

Починалият е 50-годишен мъж. Той е издъхнал сутринта в реанимацията на сливенската областна болница, потвърди изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васислав Петров.

Мъжът е бил подложен на поредица от хирургични интервенции заради тежките си наранявания. Въпреки усилията на лекарския екип пациентът не е успял да се възстанови.

Смъртният случай увеличава до 12 броя на жертвите на тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Данни за самоличността на починалия не се съобщават.