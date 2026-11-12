Шофьор на камион се блъсна в стълб и напусна мястото

56-годишен турски гражданин, управлявал товарен автомобил, се е блъснал в циментов стълб за осветление в луковитското село Дерманци и е напуснал мястото на произшествието, без да уведоми органите на реда. Шофьорът е установен по-късно на автомагистрала „Тракия“ и е върнат в Районното управление на МВР в Луковит.

Инцидентът е станал на 11 ноември около 13:30 ч. на кръстовището на улиците „Васил Левски“ и „Христо Ботев“. При излизане от кръговото движение камионът първоначално се е ударил челно, а след това и странично в циментовия стълб.

По данни на говорителя на Областната дирекция на МВР – Ловеч Габриела Тодорова товарният автомобил се е движел по път, затворен за превозни средства с тегло над 12 тона. След установяването му водачът е върнат в районното управление, където са му разяснени нарушенията и предвидените за тях санкции.

На шофьора е съставен акт за нарушение на Закона за движението по пътищата. В публикуваната информация не се посочват данни за пострадали хора или за размера на нанесените материални щети.