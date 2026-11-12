Обвиняема в Сапарева баня гледала дете на пострадала, докато майката проституирала

34-годишна жена, обвинена за свождане към съвкупление на повече от две лица, сред които и непълнолетно момиче, е гледала детето на една от пострадалите, докато майката е предоставяла сексуални услуги на различни адреси. Това е посочено в мотивите на Районния съд в Дупница, който определи мярката ѝ за неотклонение.

Случаят е от община Сапарева баня, където на 10 ноември ГДБОП проведе специализирана операция. По досъдебното производство са установени три пострадали лица на 14, 19 и 20 години. Според прокуратурата разследваната дейност е извършвана от неустановена дата през 2025 г. до 10 ноември 2026 г.

МВР съобщава, че трите лица са били държани в зависимост и принуждавани да предоставят сексуални услуги. По разследването се твърди, че са използвани тормоз и насилие, включително електрошокови устройства и наркотични вещества.

Какво твърди обвинението

Обвиняеми са 34-годишната жена и 40-годишен мъж. Според данните, цитирани от прокуратурата, двамата са живеели в едно домакинство с пострадалите и са организирали контактите с клиенти. Те осигурявали хотели и други помещения, транспорт, охрана и предпазни средства.

Съдът посочва, че спрямо жената са събрани данни за активно участие в организацията на дейността, включително за намиране на клиенти. В мотивите е записано и че тя се е грижила за детето на една от свидетелките, докато майката е извършвала сексуални услуги.

По отношение на мъжа съдът отчита предходни осъждания за умишлени престъпления, включително престъпление, свързано с наркотични вещества. Според съдебния състав е налице опасност той да извърши друго престъпление, тъй като разследваната дейност е продължила само няколко месеца след изтърпяване на ефективно наказание.

Мерки за неотклонение

Районният съд в Дупница остави 40-годишния обвиняем в ареста. На 34-годишната жена е определен домашен арест, който ще се изпълнява на адрес в община Сапарева баня с електронно наблюдение. Съдът е отчел семейното ѝ положение и необходимостта да полага грижи за пет деца, част от които са малолетни.

Определението може да бъде обжалвано или протестирано в тридневен срок пред Окръжния съд в Кюстендил. Досъдебното производство се води под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.

„Работата по случая продължава“, съобщиха от МВР.

Обвиняемите се считат за невиновни до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Източници: infomreja.bg, btvnovinite.bg, bnrnews.bg