ГДБОП задържа двама при акция за данъчни измами в Перник

Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП срещу група, разследвана за укриване на доходи от строителна дейност в Перник. Разследването е за данъчни измами и последващо пране на пари, съобщи МВР.

Операцията е проведена на 11 ноември със съдействието на отдел „Киберпрестъпност“ и Националната агенция за приходите. Действията са извършени под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.

Претърсени са пет адреса

При претърсванията са открити и иззети над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми. Разследващите са намерили още две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.

По данни на МВР в дейността са участвали и лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотици и акцизни стоки без бандерол. Тези данни са част от проверяваната версия за цялостната престъпна дейност.

Задържаните са разпитани

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая са разпитани свидетели.

„Работата по разкриването на цялостната престъпна дейност продължава“, съобщи МВР.

На този етап няма данни за повдигнати обвинения или за постановени мерки за неотклонение след изтичането на първоначалното полицейско задържане. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.

Източници: news.bg