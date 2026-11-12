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ГДБОП задържа двама при акция за данъчни измами в Перник
  Тема: Икономика

ГДБОП задържа двама при акция за данъчни измами в Перник

12 Ноември, 2026 19:08 211 2

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  • пране на пари-
  • строителство

Разследването е за укрити доходи от строителна дейност и последващо пране на пари. При претърсванията са иззети над 10 000 евро, документи и техника

ГДБОП задържа двама при акция за данъчни измами в Перник - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани при акция на ГДБОП срещу група, разследвана за укриване на доходи от строителна дейност в Перник. Разследването е за данъчни измами и последващо пране на пари, съобщи МВР.

Операцията е проведена на 11 ноември със съдействието на отдел „Киберпрестъпност“ и Националната агенция за приходите. Действията са извършени под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.

Претърсени са пет адреса

При претърсванията са открити и иззети над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми. Разследващите са намерили още две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.

По данни на МВР в дейността са участвали и лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотици и акцизни стоки без бандерол. Тези данни са част от проверяваната версия за цялостната престъпна дейност.

Задържаните са разпитани

Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая са разпитани свидетели.

„Работата по разкриването на цялостната престъпна дейност продължава“, съобщи МВР.

На този етап няма данни за повдигнати обвинения или за постановени мерки за неотклонение след изтичането на първоначалното полицейско задържане. Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.

Източници: news.bg


Перник / България
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