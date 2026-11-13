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Назначават автотехническа експертиза за катастрофите на „Тракия“
  Тема: Войната на пътя

Назначават автотехническа експертиза за катастрофите на „Тракия“

13 Ноември, 2026 06:06 73 2

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  • пътна безопасност

Разследването на двете верижни катастрофи, при които загинаха 12 души, продължава с нови експертизи и разпити на свидетели

Назначават автотехническа експертиза за катастрофите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

До дни ще бъде назначена автотехническата експертиза за двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, при които загинаха 12 души. Експертизата трябва да изясни обстоятелствата около сблъсъците и последователността на събитията.

През следващата седмица се очаква да бъде назначена и пътно-строителна експертиза. Тя трябва да даде отговор за състоянието на пътната настилка и за обозначението на участъка във фаталния ден.

Разпитани са 50 свидетели

До момента са разпитани 50 свидетели, съобщи БНТ. Предстои да бъдат разпитани още десетки хора, които са били на мястото или разполагат с информация за инцидента.

Извършени са няколко огледа на местопроизшествието. За целите на автотехническата експертиза са иззети 20 превозни средства.

Назначени са около 30 съдебномедицински експертизи

До момента са назначени около 30 съдебномедицински експертизи на загиналите и на част от ранените. Предстои да бъдат възложени допълнителни експертизи за останалите пострадали.

Разследването продължава, като експертните заключения и свидетелските показания трябва да изяснят причините за двете тежки катастрофи и ролята на отделните превозни средства в тях.

Източници: bntnews.bg


България
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