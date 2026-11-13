Откриха в България 16-годишна, издирвана от Германия

Полицията в Стражица е установила 16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на Германия. Непълнолетната е открита при полицейска проверка в село Царски извор, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

За случая са уведомени бюрото СИРЕНЕ за обмен на допълнителна информация, свързана с Шенгенската информационна система, както и отдел „Закрила на детето“. Полицията не уточнява причината, поради която момичето е било издирвано.

Същия ден при друга проверка в Стражица е установен и 46-годишен мъж от Свищов. Той е обявен за общодържавно издирване с мярка „Установяване на местонахождение“, след като е напуснал дома си. Издирването е било предприето по молба на негов роднина.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново не съобщават допълнителни подробности за причините за международното издирване на момичето или за предприетите последващи действия по двата случая.

Източници: btvnovinite.bg