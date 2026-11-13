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Откриха в България 16-годишна, издирвана от Германия

Откриха в България 16-годишна, издирвана от Германия

13 Ноември, 2026 12:48 694 14

  • международно издирване-
  • стражица-
  • германия-
  • мвр-
  • сирене

Момичето е установено при полицейска проверка в село Царски извор. Уведомени са бюрото СИРЕНЕ и отдел „Закрила на детето“

Откриха в България 16-годишна, издирвана от Германия - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицията в Стражица е установила 16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на Германия. Непълнолетната е открита при полицейска проверка в село Царски извор, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

За случая са уведомени бюрото СИРЕНЕ за обмен на допълнителна информация, свързана с Шенгенската информационна система, както и отдел „Закрила на детето“. Полицията не уточнява причината, поради която момичето е било издирвано.

Същия ден при друга проверка в Стражица е установен и 46-годишен мъж от Свищов. Той е обявен за общодържавно издирване с мярка „Установяване на местонахождение“, след като е напуснал дома си. Издирването е било предприето по молба на негов роднина.

От Областната дирекция на МВР във Велико Търново не съобщават допълнителни подробности за причините за международното издирване на момичето или за предприетите последващи действия по двата случая.

Източници: btvnovinite.bg


Велико Търново / България
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