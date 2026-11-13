75-годишен пешеходец загина, блъснат от кола във Варна

75-годишен пешеходец е загинал, след като е бил блъснат от лек автомобил на булевард „Васил Левски“ във Варна. Инцидентът е станал по обяд в района срещу новостроящия се стадион „Варна“, в посока курорта „Златни пясъци“.

От пресцентъра на ОД на МВР във Варна съобщиха, че мъжът е пресичал платното на място, което не е разрешено за преминаване на пешеходци. При удара той е починал на място.

Към момента не са посочени данни за самоличността на водача, за неговото състояние или за предприети процесуални действия. Не са съобщени и допълнителни подробности за механизма на произшествието.

Източници: bntnews.bg