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75-годишен пешеходец загина, блъснат от кола във Варна
  Тема: Трафик

75-годишен пешеходец загина, блъснат от кола във Варна

13 Ноември, 2026 15:44 256 3

  • катастрофа-
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  • пътна безопасност

Инцидентът е станал по обяд на булевард „Васил Левски“, в района срещу новостроящия се стадион „Варна“

75-годишен пешеходец загина, блъснат от кола във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

75-годишен пешеходец е загинал, след като е бил блъснат от лек автомобил на булевард „Васил Левски“ във Варна. Инцидентът е станал по обяд в района срещу новостроящия се стадион „Варна“, в посока курорта „Златни пясъци“.

От пресцентъра на ОД на МВР във Варна съобщиха, че мъжът е пресичал платното на място, което не е разрешено за преминаване на пешеходци. При удара той е починал на място.

Към момента не са посочени данни за самоличността на водача, за неговото състояние или за предприети процесуални действия. Не са съобщени и допълнителни подробности за механизма на произшествието.

Източници: bntnews.bg


Варна / България
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