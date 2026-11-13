Задържаха 15-годишен с наркотици в столично училище

Трима души са задържани при полицейска акция срещу разпространението на наркотици в района на столични училища. Сред тях е 15-годишен ученик, който е бил изведен от класната стая по време на учебен час.

Операцията е проведена от служители на Шесто районно управление по оперативна информация за дилъри, които пласират наркотици в близост до учебни заведения. За действията е съобщил директорът на СДВР Николай Пелтеков.

При извеждането на ученика са присъствали инспектори от Детска педагогическа стая към Шесто районно управление и заместник-директорът на училището. При последвалите действия у момчето са открити малко количество наркотично вещество и електронна везна.

Проверка в жилище в „Младост“ 2

Паралелно с акцията полицаите са проверили жилище в столичния квартал „Младост“ 2, обитавано от двама мъже на 23 и 24 години. Там е открита тревиста маса.

По данни на полицията двамата са криминално проявени за разпространение на наркотици. Според същата информация те са нарушили условията на присъдите си с условно осъждане.

Данните са на етап полицейско разследване и не представляват доказана вина. Предстои компетентните органи да преценят какви последващи действия ще бъдат предприети спрямо задържаните.

Открили над 3 килограма марихуана ден по-рано

Акцията е част от поредица действия на столичната полиция срещу наркоразпространението около училищата. Ден по-рано служители на Шесто районно управление са разкрили друг случай, при който са открити различни наркотични вещества, включително над 3 килограма марихуана.

По този случай са задържани предполагаемият дилър и още един човек.