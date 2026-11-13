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Моторист загина при катастрофа в Русе
  Тема: Войната на пътя

Моторист загина при катастрофа в Русе

13 Ноември, 2026 23:15 176 1

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20-годишният мъж е бил транспортиран в болница след сблъсък с автомобил. Причините за инцидента се изясняват

Моторист загина при катастрофа в Русе - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

20-годишен мотоциклетист е починал след тежка катастрофа на кръстовище в Русе. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18:20 часа, съобщиха от полицията в града.

По първоначална информация мотоциклетът се е движел по ул. „Стефан Стамболов“ в посока бул. „Мидия-Енос“, когато се е блъснал в лек автомобил. Колата е била управлявана от 44-годишен мъж, който навлязъл в кръстовището.

На място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ. Мотоциклетистът е транспортиран в Университетската болница „Канев“, където по-късно е починал.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на автомобила са отрицателни. Според очевидци мотоциклетът се е движел с висока скорост и без включени светлини. Тези данни не са посочени като окончателно установени причини за катастрофата.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват. От Областната дирекция на МВР в Русе призоваха: „Водачите на превозни средства да бъдат внимателни и отговорни на пътя.“


Русе / България
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