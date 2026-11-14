Провериха кораб в Бургас по сигнал за контрабанда на гориво

Корабът „Исартал“ е проверен на пристанище в Бургас по сигнал за предполагаем канал за контрабанда на горива по море. В акцията са участвали служители на ГДБОП, ДАНС, НАП и Агенция „Митници“, съобщава NOVA.

По информация на медията операцията е била проведена в средата на седмицата. Към момента няма официално съобщение от МВР за действията на проверяващите, а данните за случая са предварителни.

Не е съобщено какво количество гориво е предмет на проверката, открито ли е гориво с неустановен произход или са установени нарушения на акцизното и митническото законодателство. Липсва и потвърдена информация за задържани лица или повдигнати обвинения.

Проверката е свързана със сигнал, а не с публично обявено заключение, че контрабанда е извършена. До официална информация от МВР, прокуратурата или друга компетентна институция не могат да се правят изводи за вина на конкретни лица или за ролята на екипажа и собствениците на плавателния съд.

Предстои компетентните служби да изяснят произхода на товара, документите за горивото и евентуалното му движение по море. Ако бъдат установени данни за престъпление, информацията за последващите действия би трябвало да бъде съобщена от разследващите органи и прокуратурата.