Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Крими »
Провериха кораб в Бургас по сигнал за контрабанда на гориво

Провериха кораб в Бургас по сигнал за контрабанда на гориво

14 Ноември, 2026 19:47 656 6

  • бургас-
  • контрабанда на гориво-
  • гдбоп-
  • данс-
  • кораб „исартал“

Корабът „Исартал“ е бил проверен на пристанище в града. В акцията са участвали ГДБОП, ДАНС, НАП и Агенция „Митници“

Провериха кораб в Бургас по сигнал за контрабанда на гориво - 1
Снимка: БГНЕС илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Корабът „Исартал“ е проверен на пристанище в Бургас по сигнал за предполагаем канал за контрабанда на горива по море. В акцията са участвали служители на ГДБОП, ДАНС, НАП и Агенция „Митници“, съобщава NOVA.

По информация на медията операцията е била проведена в средата на седмицата. Към момента няма официално съобщение от МВР за действията на проверяващите, а данните за случая са предварителни.

Не е съобщено какво количество гориво е предмет на проверката, открито ли е гориво с неустановен произход или са установени нарушения на акцизното и митническото законодателство. Липсва и потвърдена информация за задържани лица или повдигнати обвинения.

Проверката е свързана със сигнал, а не с публично обявено заключение, че контрабанда е извършена. До официална информация от МВР, прокуратурата или друга компетентна институция не могат да се правят изводи за вина на конкретни лица или за ролята на екипажа и собствениците на плавателния съд.

Предстои компетентните служби да изяснят произхода на товара, документите за горивото и евентуалното му движение по море. Ако бъдат установени данни за престъпление, информацията за последващите действия би трябвало да бъде съобщена от разследващите органи и прокуратурата.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ