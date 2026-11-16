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11 души загинаха при пожар в мотоциклетен магазин на остров Пукет ВИДЕО

11 души загинаха при пожар в мотоциклетен магазин на остров Пукет ВИДЕО

16 Ноември, 2026 05:40 723 0

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Пламъците са обхванали шестетажна сграда в Патонг и са се разпространили към съседни постройки. Сред жертвите няма чуждестранни туристи по предварителни данни

11 души загинаха при пожар в мотоциклетен магазин на остров Пукет ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Единадесет души загинаха при голям пожар в магазин за продажба и отдаване под наем на мотоциклети в Патонг, на остров Пукет. Огънят е избухнал рано сутринта на 16 ноември в шестетажна търговска сграда и бързо се е разпространил към съседни постройки.

„В резултат на инцидента са загинали 11 души“, заяви представител на провинциалната полиция на Пукет. По предварителна информация сред жертвите няма чуждестранни туристи. Полицията е започнала разследване за установяване на причината за пожара.

Сигналът е подаден около 3:15–3:20 часа местно време на улица „Пханг Муанг Сай Кор“ в Патонг. Пламъците са засегнали пет съседни търговски помещения, съобщава The Nation. В основната сграда са били паркирани над 100 мотоциклета, а горивото, гумите и пластмасовите части са допринесли за бързото разпространение на огъня и образуването на гъст дим.

Местните власти са изпратили пожарникари, спасители и медицински екипи. Според The Nation 36 души са били ранени, основно от вдишване на дим. По-ранна информация на Khaosod English посочва 38 пострадали. Разминаването в броя не е изяснено.

Пожарът е бил овладян за приблизително 40–60 минути, но спасителните екипи са извършвали допълнителни проверки заради опасност от електрически искри и хора, които може да са останали в сградата. Предварителна версия допуска техническа повреда или проблем с електрически трансформатор, но тя все още не е потвърдена.

Разпространени видеокадри показват сградата, обхваната от пламъци, както и работата на пожарникари и спасители около мястото на инцидента.

Източници: nationthailand.com, khaosodenglish.com


Тайланд
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