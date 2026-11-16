Полицията в Бургас издирва жена за просия с упоени деца

Полицията в Бургас издирва жена, за която са подадени десетки сигнали и са публикувани видеозаписи в социалните мрежи за използване на малки деца при просия. Жената е засичана многократно в комплекс „Възраждане“, в района на детски ясли, градини и училища.

По данни на очевидци тя е обикаляла с две различни деца. Едното е описано като светлокосо момиче на около година и половина, а другото като момче на възраст между 4 и 5 години. Свидетели твърдят, че и в двата случая децата са били в дълбок сън и не са реагирали при допир. NOVA съобщава, че по случая има сигнали и видеозаписи, но към момента няма потвърдени данни какво е било състоянието на децата или дали са били упоявани.

Жената спирала предимно майки с деца и бременни жени. Според разкази на очевидци тя плачела и заявявала, че има нужда от пари за билет до София, за да се прибере при майка си. Граждани са ѝ давали различни суми - от 2-3 до 20 евро, след което тя отново се появявала на същите места със същата история.

„Детето беше буквално проснато върху лявото ѝ рамо - абсолютно неподвижно, без да помръдне. Аз самата имам три деца и много добре знам поведението им, докато спят. Според мен детето беше под въздействието на някакви опиати“, разказва една от свидетелките в ефира на „Здравей, България“ по NOVA. Друга жена заявява, че детето не реагирало, когато се опитала да го погали. Тези твърдения не са потвърдени от медицински или разследващи органи.

Какво проверява полицията

ОДМВР – Бургас работи по установяване на самоличността на жената и децата, както и на евентуалната роднинска връзка между тях. Полицията призовава всеки, който забележи жената, да не ѝ дава пари, а незабавно да подаде сигнал на телефон 112.

Според адвокат Ошавков, ако данните бъдат доказани, случаят може да попадне в хипотези от Наказателния кодекс, свързани със системно използване на лице под надзор за просия или с трафик на дете с цел просия. Той посочва, че при доказан трафик на непълнолетно лице наказанието може да бъде от 3 до 10 години затвор и глоба от 5000 до 10 000 евро. Към момента няма данни за повдигнати обвинения или задържан заподозрян.