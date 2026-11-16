Един загина при катастрофа край бензиностанция в Старозагорско

Един човек загина при тежка катастрофа на пътя между Стара Загора и Казанлък. Инцидентът е станал в близост до бензиностанция, а след сблъсъците е избухнал пожар.

По данни на Нова тв първоначално са се ударили лек автомобил и камион. След това е последвал още един сблъсък с тежкотоварен автомобил. При произшествието има загинал човек.

Ограничено е движението по път I-5

Заради катастрофата движението е временно ограничено при 210-ия километър на път I-5 в участъка Казанлък – Тулово.

„Обходният маршрут е през Казанлък – Бузовград – Ръжена – пътен възел „Ягода“ и обратно“, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причините за произшествието не са посочени в подадената информация. На мястото са направени видео и снимки, публикувани от NOVA.