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Граничен полицай е обвинен след смъртта на ученичка в Драгоман
  Тема: Трафик

Граничен полицай е обвинен след смъртта на ученичка в Драгоман

16 Ноември, 2026 16:46 992 26

  • драгоман-
  • гранична полиция-
  • катастрофа-
  • алкохол-
  • задържан шофьор

26-годишният служител е задържан за 72 часа, след като пробата му отчела 1,63 промила алкохол. Прокуратурата ще поиска постоянен арест

Граничен полицай е обвинен след смъртта на ученичка в Драгоман - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

26-годишен граничен полицай е обвинен за причиняване на смърт при шофиране след употреба на алкохол, след като 18-годишна ученичка почина след катастрофа в Драгоман. Мъжът е задържан за 72 часа, а прокуратурата предстои да поиска от съда да му бъде наложена постоянна мярка „задържане под стража“, съобщиха от Апелативната прокуратура - София.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 на 15 ноември около 4:05 ч. Шофьорът е управлявал личния си „Мерцедес“. Пострадалото момиче е откарано с тежки наранявания в „Пирогов“, където е починало около 5:00 ч.

Пробата на водача е отчела 1,63 промила алкохол. Той работи на ГКПП „Калотина“ към Регионалната дирекция „Гранична полиция“ - Драгоман. По време на катастрофата не е бил на работа.

Разследването продължава

На мястото е извършен оглед от дежурен следовател. Иззети са записи от камерите в района и са разпитани свидетели. Назначени са съдебномедицинска и химическа експертиза, които трябва да изяснят обстоятелствата около инцидента и резултатите от проверките.

Срещу служителя е образувано дисциплинарно производство за тежко нарушение и той е отстранен от длъжност. Назначен е в системата през 2021 г. и досега не е имал наказания.

„Не е допустимо служител на МВР да управлява превозно средство, употребил алкохол“, заяви директорът на РДГП - Драгоман старши комисар Светослав Костадинов.

От МВР посочиха, че служители, които шофират след употреба на алкохол, нямат място в министерството. Ръководството на Главна дирекция „Гранична полиция“ изрази съболезнования на близките на момичето и заяви, че не толерира подобно поведение и в свободното от работа време.

Източници: dariknews.bg


София / България
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