Кой е пияният полицай, прегазил и убил 18-годишната Милена в Драгоман; Двамата са имали лична връзка?

26-годишен служител на „Гранична полиция“ е привлечен като обвиняем за смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман. Катастрофата е станала около 04:05 часа на 15 ноември, а при проверката на водача са отчетени 1,61 промила алкохол в издишания въздух, съобщиха от Окръжната прокуратура в София.

Момичето е било откарано в болница с тежки наранявания, но по-късно е починало. Водачът е служител на ГКПП „Калотина“ към Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман. Той е посочен с инициали Е. Г. и е задържан за срок до 72 часа.

Прокуратурата подготвя искане за постоянен арест

Разследването се води за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол. На мястото е извършен оглед, иззети са записи от камери за видеонаблюдение и са разпитани свидетели. Назначени са съдебномедицинска и съдебнохимическа експертиза.

Прокуратурата предстои да внесе в съда искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. До произнасянето на съда обвиняемият се ползва с презумпцията за невиновност.

По време на катастрофата служителят не е бил на работа. Срещу него е започнало дисциплинарно производство, а от ръководството на „Гранична полиция“ са заявили, че той е отстранен от длъжност и може да получи най-тежкото дисциплинарно наказание.

Непотвърдено твърдение за лична връзка

В публикации, цитирани от Novini.bg, се твърди, че обвиняемият и загиналата са имали лична връзка и са се скарали преди инцидента. Тази информация не е потвърдена от прокуратурата и не е част от официално съобщените до момента данни по разследването.

18-годишната девойка е била състезателка по волейбол в „Сливнишки герой“. От клуба изразиха съболезнования на семейството и близките ѝ: „Скърбим заедно с вас. Почивай в мир!“

Жители на Драгоман са организирали бдение на мястото на катастрофата. Разследването продължава.

Източници: novini.bg, bnrnews.bg, iskra.bg