Тежка катастрофа край Кнежа: жена е с опасност за живота

Жена е с опасност за живота, а три деца са настанени в болница след тежка катастрофа на път II-13 между Кнежа и Искър. Инцидентът е станал на 14 ноември около 13:52 часа, съобщиха от ОДМВР-Плевен.

По първоначалните данни 44-годишен мъж е управлявал товарен автомобил „Мицубиши“ от Искър към Кнежа. Камионът е напуснал лентата си и с предната си лява част е ударил странично насрещно движеща се „Тойота“, управлявана от 33-годишна жена.

След сблъсъка водачката на „Тойота“-та е изгубила контрол, автомобилът се е завъртял и е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там се е ударил със страничната си дясна част в „Мерцедес“, управляван от 40-годишна жена.

Най-сериозно е пострадала шофьорката на „Мерцедес“-а – с опасност за живота тя е настанена за лечение в плевенска болница.

В „Мерцедес“-а са пътували три деца – на 7 години, 6 години и 6 месеца. Те са настанени в детско отделение под наблюдение и са без опасност за живота.

Пробите за алкохол на тримата водачи са отрицателни. Наркотестът на шофьора на товарния автомобил е отчел положителен резултат за наличие на метамфетамин, съобщиха от полицията.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Уведомена е Районната прокуратура в Плевен, а по случая е образувано досъдебно производство. На място са оказали съдействие и служители на пожарната в Кнежа.

Източници: novini.bg, bgonair.bg, plevenutre.bg