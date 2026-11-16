Фалшиви SMS-и за глоби към КАТ крадат лични данни

Фалшиви SMS съобщения за неплатени пътни глоби се изпращат от международни номера от името на МВР, КАТ или Пътна полиция. В тях се твърди, че получателят има издаден електронен фиш, глоба за превишена скорост или друг административен акт, който трябва да бъде платен в кратък срок.

Съобщенията съдържат линкове към сайтове, които наподобяват официални портали на МВР. След отварянето им потребителите могат да бъдат подканени да въведат имена, адрес, регистрационен номер на автомобила, данни от лични документи или информация за банкова карта. CERT-БГ предупреждава, че това е фишинг кампания, насочена към кражба на лични и финансови данни.

Как да се разпознае измамата

Сред признаците са изпращането от непознат международен номер, спешният или заплашителен тон, краткият срок за плащане и линк към неофициален интернет адрес. Съмнение буди и настояването за незабавно плащане, без съобщението да съдържа достатъчно конкретни данни за автомобила или нарушението.

„Не отваряйте линка, не въвеждайте лични данни и не попълвайте данни от банкова карта“, посочва CERT-БГ. От екипа препоръчват задълженията, глобите и електронните фишове да се проверяват единствено през официалните сайтове на съответните институции или чрез утвърдени електронни услуги.

Предупреждение и за фалшиви имейли

МВР съобщи и за възобновена измама по имейл. В съобщенията се говори за предполагаемо нарушение на правилата за движение и неплатена глоба за превишена скорост. Посочват се крайни срокове, заплахи за допълнителни санкции, предаване на случая на правоприлагащите органи и дори принудително задържане на автомобила.

МВР определя тези съобщения като фишинг измама и предупреждава гражданите да не въвеждат данни за банкови карти или пароли и да не извършват плащания през съмнителни страници. Проверка трябва да се прави чрез официалните канали на ведомството, а не чрез посочените в съобщението линкове.

Ако вече са въведени данни от банкова карта, препоръката е незабавно да бъде потърсена банката и да бъде поискано блокиране на картата. След това трябва да се следи за неоторизирани трансакции. Подозрителните съобщения могат да бъдат докладвани и на CERT-България.

Източници: bnrnews.bg