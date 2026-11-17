Граничният полицай Емил Георгиев е привлечен като обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост след употреба на алкохол при тежкия инцидент в Драгоман. При произшествието е загинала 18-годишна жена. Това съобщиха от Окръжната прокуратура пред bTV.

Държавното обвинение ще внесе искане за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. До произнасянето на съда Георгиев остава задържан за срок до 72 часа. От прокуратурата уточняват, че при доказване на вината му наказанието може да достигне 20 години лишаване от свобода.

Разследването продължава

По случая се извършват следствени действия, като предстои съдът да се произнесе по искането за постоянен арест. Обвинението е формулирано като причиняване на смърт по непредпазливост след употреба на алкохол, а окончателната преценка за вината е в правомощията на съда.

След трагедията в Драгоман се събраха стотици жители на града и хора от съседни населени места. Те поискаха справедливост, пълно разследване и наказание при доказване на отговорност.

„Хората настояват за справедливост на първо място и на второ да не се забрави този случай, както всички други, защото обикновено е всяко чудо за три дни“, коментира Десислав Григоров, жител на Драгоман, пред bTV.

По думите му хората в града се страхуват, че случаят няма да получи необходимото внимание. Като причина за тези опасения е посочено, че доведеният баща на Емил Георгиев е бивш началник на Граничното полицейско управление „Калотина“.

Григоров призова властите да предприемат реални действия срещу шофирането след употреба на алкохол и наркотици. Дали обвиняемият ще остане в ареста и как ще продължи наказателното производство предстои да реши съдът.