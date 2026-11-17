14-годишен младеж е установен да управлява лек автомобил и да извършва опасни маневри тип „дрифт“ по централен булевард във Варна. В колата с него са пътували още три деца – две непълнолетни и едно малолетно, съобщи ОДМВР – Варна.

Случаят е станал при засилен контрол по пътищата. Полицаи забелязали автомобила и го спрели за проверка. При нея било установено, че зад волана е 14-годишен младеж, който няма право да управлява моторно превозно средство.

В присъствието на родител на момчето служителите на полицията са съставили три акта за установени административни нарушения. В публикуваната информация не се посочва какви точно са нарушенията по отделните актове.

Не се съобщава за катастрофа или пострадали при случая. Данни за самоличността на непълнолетните не са оповестени.

От полицията посочват, че опасните маневри с автомобил създават риск не само за водача и пътниците, но и за останалите участници в движението. Допълнителните обстоятелства около това как 14-годишният е получил достъп до автомобила не са съобщени.