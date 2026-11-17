Апелативният съд в Пловдив остави в ареста трима непълнолетни, задържани по делото за смъртта на мъж на Младежкия хълм. Те са поискали по-леки мерки за неотклонение, но съдът е отказал. Решението е окончателно, съобщи Нова тв.

Сред тримата са 17-годишно момиче от Стара Загора и две момчета от Пловдив на 14 и 15 години. И осемте непълнолетни, задържани по случая, остават в ареста. Първоначално са били задържани петима, а впоследствие са арестувани още трима.

Как се е стигнало до случая

Случаят е от 4 август, когато на Младежкия хълм в Пловдив е бил нападнат мъж, който по-късно е починал в болница. Според обвинението той е бил удрян многократно по тялото и главата. По делото се твърди още, че от него са били взети лични вещи и 30 евро, с които нападателите си купили храна.

Част от задържаните признават, че са нанасяли удари, но омаловажават участието си и посочват само удари по ръцете или краката. Никой от тях не поема отговорност за тежките травми. На част от непълнолетните са повдигнати и допълнителни обвинения за грабеж и унищожаване на лична карта.

Съдебнопсихиатричните и психологическите експертизи на осемте задържани все още не са готови. Те са сред материалите, които предстои да бъдат приобщени към разследването.