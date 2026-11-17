Един човек е загинал при челен сблъсък между два леки автомобила в Монтанско. Катастрофата е станала малко преди обяд на спускането непосредствено след село Благово, по пътя към Берковица, съобщиха от полицията в Монтана.

След удара движението в района е било затруднено. Служители на „Пътна полиция“ са пропускали автомобилите в едната лента.

Изясняват причините за сблъсъка

На място са работили криминалисти, които изясняват обстоятелствата около тежкия пътен инцидент. По данни, предадени от Българското национално радио, се предполага, че катастрофата може да е причинена от неправилно изпреварване. В участъка е имало добра видимост.

Към публикуваната информация няма данни за самоличността на загиналия или за други пострадали. Разследването по случая продължава.

Източници: dariknews.bg, bnrnews.bg