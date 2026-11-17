Окръжният съд в Монтана освободи под парична гаранция 52-годишния унгарски гражданин, обвиняем за катастрофата с един загинал и един ранен на главен път Е-79 край Монтана. На мъжа е забранено да напуска България.

Тежкият инцидент е станал на 13 ноември през нощта. Според обвинението унгарецът е управлявал тир с ремарке с унгарска регистрация, което е ударило последователно два микробуса. На място е загинал 35-годишен мъж от Тополовград с българско и турско гражданство. Другият водач, 38-годишен турски гражданин, е пострадал.

Окръжната прокуратура в Монтана е поискала най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Прокурорът е посочил високата обществена опасност на случая и е заявил, че тежкотоварната композиция се е движела с превишена скорост при усложнена пътна обстановка – нощна тъмнина и силен дъжд.

Защитата е оспорила искането за постоянно задържане. Според изложените пред съда аргументи обвиняемият „признава вината си и ще съдейства за разкриване на обективната истина“. Посочен е и адрес в България, на който той може да бъде открит.

Съдът не установи опасност от укриване

След като е разгледал събраните доказателства и е изслушал прокуратурата, обвиняемия и неговата защита, съдът е приел, че са налице две от трите предпоставки за задържане. Според магистратите обвинението е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода, и има данни за съпричастност на обвиняемия към деянието.

Не е установена обаче третата предпоставка – реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това съдът не е уважил искането за постоянен арест и е определил парична гаранция. След плащането ѝ обвиняемият е бил освободен.

След катастрофата мъжът първоначално е бил задържан за 24 часа с полицейска заповед, а след това за още 72 часа с прокурорско постановление.

Определението на Окръжния съд в Монтана не е окончателно. То може да бъде обжалвано с частна жалба или протест пред Апелативния съд в София в тридневен срок.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg