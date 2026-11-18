Над 10 души са задържани при специализирана операция срещу разследвана организирана престъпна група за пране на пари. Процесуално-следствените действия са извършени на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново.

Операцията е проведена от служители на пловдивския отдел „Противодействие на икономическата престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“ и дирекция „Киберпрестъпност“ при Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. Действията са извършени под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив по досъдебно производство за създаване на организирана престъпна група с цел пране на пари.

Схемата е минавала през фиктивни дружества

„През банковите сметки на въпросните фирми-фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 000 000 евро“, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Според полицията престъпната дейност е била реализирана чрез създаване на многобройни фиктивни дружества. Те са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина и са били използвани за прикриване на произхода на средства, за които разследването сочи, че са придобити от инвестиционни измами и други престъпления.

При операцията са иззети множество веществени доказателства, както и значителна парична сума. От МВР не съобщават колко точно са задържаните, нито дали на този етап на някого е повдигнато обвинение по досъдебното производство.

Разследването продължава

Активните следствени действия продължават. Предстои прокуратурата да прецени събраните материали и да реши дали и срещу кои от задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. До произнасяне на съда всички лица се считат за невиновни.

В края на октомври под ръководството на Окръжна прокуратура – Варна са били извършени претърсвания и изземвания в различни градове по друго разследване за организирана престъпна дейност, свързана с инвестиционни измами и пране на пари. Тогава към наказателна отговорност са привлечени четирима мъже.

Източници: bta.bg