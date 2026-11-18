Двама души загинаха при тежка челна катастрофа на пътя между Монтана и Берковица. 58-годишна жена е починала на място, а 56-годишен мъж е издъхнал в областната болница „Д-р Стамен Илиев“. Другият шофьор – 25-годишен мъж от София, остава в болница с опасност за живота.

Инцидентът е станал във вторник на прав участък между селата Благово и Боровци. По данни на полицията 56-годишният водач от берковското село Замфирово е загубил контрол над автомобила си, навлязъл е в насрещното платно и се е ударил челно в колата, управлявана от младия мъж.

При сблъсъка на място е загинала 58-годишна жена от ловешкото село Орешак, която е пътувала в единия автомобил. Двамата водачи са били транспортирани в болницата в Монтана с тежки наранявания и опасност за живота.

Въпреки извършените операции и предприетото лечение 56-годишният шофьор е починал около обяд в сряда. От лечебното заведение посочват:

„Получените травми били несъвместими с живота.“

25-годишният водач продължава да бъде под лекарско наблюдение в тежко състояние.

По случая е образувано досъдебно производство. То трябва да изясни всички обстоятелства около катастрофата.