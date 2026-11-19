Мъж е задържан от полицията в София след кражба на близо 40 000 евро от апартамент. Сумата е посочена като предварителна, а подробности за обстоятелствата около престъплението все още не са оповестени.

По неофициални данни като съпричастен към посегателството е задържан и втори човек. В публикуваната информация не се посочват имената на двамата, нито се уточнява каква е предполагаемата роля на втория задържан.

Не е съобщено кога точно е извършена кражбата, как е проникнато в жилището и дали парите са намерени. Не е известно и дали по случая вече са повдигнати обвинения.

Очаква се компетентните органи да предоставят официална информация за разследването, задържаните лица и последващите процесуални действия.

Източници: bnrnews.bg