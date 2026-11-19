Софийският окръжен съд остави в ареста 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, обвинен за смъртта на 18-годишната Милена при пътнотранспортно произшествие в Драгоман. Съдът уважи искането на прокуратурата за най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

Според прокуратурата при проверката с дрегер е отчетено съдържание от 1,61 промила алкохол. Медицинската експертиза и събраните до момента доказателства сочат и употреба на наркотични вещества. Георгиев е обвиняем за причиняване на смърт по непредпазливост при управление на автомобил след употреба на алкохол.

Представена пред съда справка показва, че той е санкциониран три пъти за шофиране с превишена скорост. Именно предишните нарушения и опасността от извършване на друго престъпление са сред мотивите, с които съдът е определил постоянен арест. Решението не установява виновност, а се отнася единствено до мярката за неотклонение.



Адвокатът на обвиняемия Христо Ботев е настоял, че за най-тежката мярка е твърде рано. По думите му автотехническата експертиза все още не е готова, а не е установено с каква скорост се е движил автомобилът.

Емил Георгиев беше доведен в Съдебната палата под засилена охрана. В залата присъстваха и негови близки. Пред съда той каза само: „Съжалявам“.

Определението на Софийския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд. Разследването по случая продължава.