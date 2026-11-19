Сбиване между ученици в Горна Оряховица е завършило със съмнения за счупен нос и намеса на полицията. Инцидентът е станал по обед в Професионалната техническа гимназия „Васил Левски“.

Първоначалният сигнал е бил за бой между две момчета. На място е пристигнала полиция, а екип на Спешна помощ е транспортирал пострадалия тийнейджър до болница за допълнителни изследвания и изясняване на състоянието му.

По информация на „24 часа“ причините за сбиването и точният брой на участвалите ученици все още се изясняват. Данни за окончателната диагноза на пострадалия не са посочени.

Източници: novini.bg, 24chasa.bg