Седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група за пране на пари в Пловдив. Шестима от тях са задържани за срок до 72 часа, съобщи БНТ. По разследването има данни, че през схемата са били изпрани около 10 милиона евро.

Групата е действала от края на 2024 г., като е обещавала висока доходност по вложенията. Петима от обвиняемите са привлечени и за финансови операции на стойност около 3,5 милиона евро по сметки на две дружества в България.

Фирми фантоми и банкови сметки

Разследващите са установили повече от 10 фирми фантоми. Паричните потоци през тях предстои да бъдат изследвани, съобщи БНТ.

По думите на наблюдаващия прокурор Иван Спиров участниците в схемата са организирали и наемали финансови мулета. „Това са малоимотни и други лица, които са подстрекавани да разкриват банкови сметки“, каза Спиров.

По данни на прокуратурата лицата първо са регистрирали търговски дружества на свое име, след което са предоставяли на членовете на групата информацията за онлайн банкирането. С нея е било осъществявано управление на банковите сметки.

Разследването продължава

Към момента обвиненията са повдигнати на седем души, като за шестима е постановено задържане до 72 часа. Предстои да бъдат изследвани операциите на установените дружества и движението на средствата по сметките им.

Обвиняемите се считат за невиновни до влизане в сила на съдебен акт.

Източници: bntnews.bg, bnrnews.bg