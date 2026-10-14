Дан Маккафърти: гласът, който направи Nazareth легенда

В началото на кариерата си Дан Маккафърти пее в местни клубове с група, чиито музиканти носят еднакви жълти костюми. Всяка седмица те трябва да добавят по три нови песни към репертоара си, за да могат да ги изпълнят още същата вечер. От тази работеща клубна формация постепенно се ражда една от най-разпознаваемите шотландски рок групи.

Маккафърти е роден на 14 октомври 1946 г. в Дънфърмлин. През 1965 г. се присъединява към Shadettes, където вече свирят басистът Пийт Агню и барабанистът Даръл Суийт. Към тях през 1968 г. се присъединява китаристът Мани Чарлтън, а същата година групата приема името Nazareth. То идва от песента The Weight на The Band.

От клубовете в Шотландия до световната сцена

През 1970 г. музикантите се преместват в Лондон. Дебютният им албум излиза през 1971 г., но пробивът идва две години по-късно с Razamanaz. Продуциран от Роджър Глоувър от Deep Purple, албумът достига 11-о място в британската класация и носи на Nazareth хитовете Broken Down Angel и Bad Bad Boy.

Следващият албум, Loud’n’Proud, се изкачва до десето място във Великобритания. В него е включена и рок версията на This Flight Tonight на Джони Мичъл. Песента показва една от силните страни на групата - способността да превръща чужди композиции в материал със собствен характер.

Песента, която промени всичко

Най-големият успех идва през 1975 г. с Hair of the Dog. Албумът достига Топ 20 в САЩ и продава около 2 милиона копия. Заглавната песен се превръща в твърд рок химн, но именно баладата Love Hurts отвежда Nazareth до най-широка международна публика.

Песента първоначално е записана от братята Евърли през 1960 г. Маккафърти и останалите музиканти обаче са привлечени от версията на Грам Парсънс и Еммилу Харис. „Записахме я и решихме, че е страхотна“, казва по-късно Маккафърти. Впоследствие композицията е планирана само като страна „Б“, но звукозаписната компания я избира за водещ сингъл. Тя достига Топ 10 в САЩ и се превръща в една от най-популярните рок балади на 70-те години.

Гласът на Маккафърти е решаващ за въздействието на песента. Той може да преминава от почти интимно пеене към суров, разкъсващ вик, без да губи мелодията. „Не се тревожа за това“, казва певецът по повод естествено грапавия си тембър. Именно тази особеност по-късно се превръща в една от отличителните черти на Nazareth.

Последните години

Маккафърти записва всички албуми на Nazareth до Rock’n’Roll Telephone от 2014 г. Заради хронична обструктивна белодробна болест той прекратява концертните си участия през 2013 г. „Тъжно ми е, но вече не мога да изпея цял концерт на живо“, казва той година по-късно.

Въпреки това продължава да записва. През 2019 г. излиза третият му солов албум Last Testament. Дан Маккафърти умира на 8 ноември 2022 г. на 76 години. Остават песните, в които гласът му звучи едновременно като предупреждение, като изповед и като покана да увеличим звука.

Източници: theguardian.com