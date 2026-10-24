Венедикт Ерофеев: писателят, който превърна пътуването в мит

Влакът тръгва от Москва, а крайният пункт е Петушки – място, което в очите на героя изглежда почти като обещание за спасение. По пътя има водка, разговори, спомени, цитати от Библията и руската литература, както и усещането, че обикновеното пътуване постепенно се превръща в притча. Така Венедикт Ерофеев пише най-известната си книга – „Москва – Петушки“.

Ерофеев е роден на 24 октомври 1938 г. в селището Нива-3 край Кандалакша, в Мурманска област. В официалния акт за раждане обаче е записана гара Чупа в Карелия. Затова и в биографичните справки се срещат различия за мястото му на раждане. Датата, посочвана от надеждните източници, е 24 октомври, а не 24 ноември.

Детството му е белязано от съдбата на баща му, арестуван по време на сталинските репресии и изпратен в лагер. Самият Ерофеев отрано показва интерес към езиците и литературата. Постъпва във филологическия факултет на Московския държавен университет, но е изключен, след като не изпълнява задължителните изисквания за военно обучение. По-късно учи в още няколко института, но не получава диплома.

Автор без постоянна професия

През голяма част от живота си Ерофеев работи каквото намери – като товарач, строител, кабелен техник, библиотекар, охранител и служител в различни експедиции. Живее в редица градове на Съветския съюз и дълго време е без постоянна регистрация. Този непостоянен живот се превръща в част от литературната му репутация, но зад легендата стои човек, който трудно намира място в официалната система.

„Москва – Петушки“ е завършена между 1969 и 1970 г. Текстът започва да се разпространява чрез самиздат – неофициални машинописни копия, които читателите препредават помежду си. Първата публикация е в Израел през 1973 г., а в Съветския съюз произведението се появява официално едва през 1989 г., първоначално в съкратен и цензуриран вид. Книгата е определяна като поема в проза заради смесването на повествование, монолог, философски размишления и стихови фрагменти.

Между автобиографията и мита

Героят Веничка напомня на самия писател, но Ерофеев не приема напълно еднозначното отъждествяване между автор и персонаж. В разговор, припомнен от „Вечерняя Москва“, той описва книгата с обезоръжаваща простота:

„Просто е пияница в електричка.“

Зад тази фраза обаче стои текст, в който пътуването се превръща в разговор за самотата, вярата, любовта, държавата и невъзможността човек да стигне до обещаното място.

Сред останалите му произведения са пиесата „Валпургиева нощ, или Стъпките на командора“, есета за Василий Розанов и Николай Гогол, както и записки, публикувани посмъртно. Ерофеев твърди, че е написал роман за композитора Дмитрий Шостакович, но ръкописът е изгубен. Историята допълнително засилва усещането, че около него фактите и литературните митове постоянно се преплитат.

Писателят умира в Москва на 11 май 1990 г. от рак на гърлото, само на 51 години, и е погребан в Кунцевското гробище. Остава известен най-вече с една книга, но „Москва – Петушки“ продължава да се чете като едновременно смешна, горчива и тъжна карта на късния съветски човек – човек, който пътува към Петушки и така и не стига до тях.

Източници: themoscowtimes.com, meduza.io, vm.ru