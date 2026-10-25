Как „Братя по оръжие“ даде старт на големи кино кариери

Когато „Братя по оръжие“ се появява на екрана през 2001 г., голяма част от британските и ирландските актьори в него все още са далеч от световната известност. Днес имената им се свързват с едни от най-популярните филми и сериали на последните две десетилетия.

Десетсерийната продукция на HBO разказва историята на рота „Изи“ – реално подразделение от 506-и парашутен полк на 101-ва въздушнодесантна дивизия на американската армия. Създадена е от Стивън Спилбърг и Том Ханкс, а първият епизод е излъчен във Великобритания на 5 октомври 2001 г.

Сериалът е заснет основно на летище Хатфийлд и струва 90 милиона паунда. По това време продукцията е най-скъпият телевизионен сериал, а реалистичният му стил продължава подхода, познат от филма „Спасяването на редник Райън“.

Първите стъпки на Том Харди и Стивън Греъм

Том Харди прави първата си екранна поява именно в „Братя по оръжие“. Той играе редник Джон Яновец, който е заловен от капитана си в интимна сцена с германка. Ролята е малка, но актьорът по-късно казва, че е работил усилено, за да отдаде дължимото на реалния човек, върху когото е изграден образът.

„Две серии и 12 реплики“, описва Харди първата си екранна роля.

През същата 2001 г. той участва и във филма „Блек Хоук“, а след това кариерата му продължава с „Черният рицар: Възраждане“, „Лудия Макс“, „Отмъщението“, „Венъм“ и други големи продукции.

Стивън Греъм се появява като сержант Майрън „Майк“ Рани. Героят му е понижен, след като се противопоставя на капитан Хърбърт Собел, изигран от звездата от „Приятели“ Дейвид Шуимър.

Греъм вече е участвал във филма „Гепи“, но ролята му в „Това е Англия“ скоро го превръща в едно от разпознаваемите лица на британското кино. По-късно той участва в сериалите „Линия на дълга“, „Остри козирки“ и „Време“, а е и съавтор и изпълнител на главна роля в „Юношество“. Режисьор на сериала е Филип Барантини, който в „Братя по оръжие“ играе редник Уейн „Скини“ Сиск.

От кратки появи до холивудска слава

Саймън Пег има кратка роля на първи сержант Уилям Евънс. По това време той още не е пробил с „Шон от мъртвите“, а е познат най-вече от комедийния сериал „Спейсд“.

По-късно Пег се превръща в редовно присъствие в големите холивудски поредици. Той играе Бенджи в „Мисията невъзможна“ и Скоти в „Стар Трек“.

Джими Фалън също има малка, но запомняща се поява. Той изпълнява ролята на втори лейтенант Джордж Райс, който кара джип с провизии и боеприпаси към рота „Изи“. По-късно Фалън признава, че по онова време не е можел да управлява автомобил с ръчна скоростна кутия и членове на екипа са го избутвали, докато той се преструва, че шофира.

След участието си във „Saturday Night Live“ Фалън започва кариера като телевизионен водещ. През 2009 г. поема собствено вечерно шоу, а по-късно става водещ на „Вечерното шоу с Джими Фалън“.

Дамян Луис и Андрю Скот

Най-голямата роля в сериала е поверена на Дамян Луис, който играе майор Ричард „Дик“ Уинтърс. Самият актьор по-късно описва себе си по време на кастинга като „поредния блед англичанин, който ходи по прослушвания“.

След успешното прослушване пред Том Ханкс Луис е поканен на среща със Стивън Спилбърг в Лос Анджелис. Така започва кариера, включваща „Вътрешна сигурност“, „Милиарди“ и ролята на Хенри VIII във „Вълчата зала“.

Андрю Скот се появява само в един епизод като редник Джон „Каубоя“ Хол. По-късно актьорът става известен с ролята на „Горещия свещеник“ в „Флийбег“, както и с участията си във филми като „1917“.

„Братя по оръжие“ остава военна история за рота американски войници, но съставът му днес изглежда и като своеобразна снимка на бъдещия британски и ирландски екранен елит.

Източници: dailymail.com