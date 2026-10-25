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Над 200 изпълнители излизат в НДК във „Вдън гори тилилейски“

Над 200 изпълнители излизат в НДК във „Вдън гори тилилейски“

25 Октомври, 2026 08:24, обновена 25 Октомври, 2026 08:25 352 0

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Музикално-танцовият спектакъл представя българския фолклор чрез съчетание от музика, танци и съвременен сценичен изказ

Над 200 изпълнители излизат в НДК във „Вдън гори тилилейски“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 200 изпълнители ще излязат тази вечер на сцената на зала 1 в НДК за музикално-танцовия спектакъл „Вдън гори тилилейски“. Представлението започва в 19:00 ч. и събира участници от София, Благоевград и Търговище.

В продукцията се включват клубът за хора и народни танци „На мегдана“ и фолклорният танцов ансамбъл „На мегдана“ – София, Студентският фолклорен ансамбъл при Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, ученици от професия „Танцьор“ при 140-о СУ „Иван Богоров“ – София, както и фолклорният клуб „Омая“ – Търговище.

„Спектакълът представя българския фолклор чрез мащабна музикално-сценична продукция, която среща традицията със съвременния сценичен изказ“, коментират организаторите.

Творческият екип

Режисьор на „Вдън гори тилилейски“ е проф. д-р Георги Гаров. Идеята, сценарият и музиката са на доц. д-р Петьо Кръстев.

Хореографията е поверена на проф. Николай Цветков, проф. д-р Георги Гаров и Марио Гергинов. За графичното оформление и сценографията отговаря Мартина Иванова, звуковата продукция е на Маргарит Русев, а продуцент е Даниел Костов.

Спектакълът поставя на една сцена танцьори с различен опит – ученици, студенти, любители и изпълнители от фолклорни състави. Чрез тях продукцията търси съвременен сценичен прочит на българската фолклорна традиция.

Източници: bta.bg, bnrnews.bg


София / България
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