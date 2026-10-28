Спомен за Кирил Варийски: от „Йо-хо-хо“ до последната му роля

В кадър той е едновременно човек, прикован към болнично легло, и пират, който с думи превръща болничната стая в море. В „Йо-хо-хо“ Кирил Варийски изпълнява двойната роля на Актьора и Черния пират, а филмът от 1981 г. го превръща в едно от запомнящите се лица на българското кино. На 28 октомври 1954 г. той е роден в Пловдив.

Варийски завършва Френската гимназия в родния си град, а през 1980 г. се дипломира във ВИТИЗ в класа по актьорско майсторство на проф. Сашо Стоянов. След това играе в театрите в Смолян и Пазарджик, а по-късно на сцените на Сатиричния театър, Народния театър „Иван Вазов“ и Театър 199. БТА посочва, че е участвал в 39 български филма.

Ролята, която го прави известен

За „Йо-хо-хо“ Варийски започва да тренира фехтовка, а за да усети физическото състояние на героя си, прекарва няколко дни в гипсово корито. Историята на филма е изградена около срещата между млад актьор с тежка травма и момче, с което той споделя измислени пиратски приключения.

На Международния филмов фестивал в Москва Кирил Варийски е номиниран за най-добра мъжка роля. Отличието е присъдено на полския актьор Роман Вилхелми, но участието му в лентата утвърждава името му сред водещите млади български актьори. За ролята получава и награда на артистите в България през 1983 г.

След успеха на „Йо-хо-хо“ следват участия в „24 часа дъжд“, „Синът на Мария“, „Инспектор без оръжие“, „Борис I“, „Съдията“, „Бързо, акуратно, окончателно“, „Живот на колела“ и сериала „Жребият“. В театъра играе в постановки по Шекспир, Станислав Стратиев, Дарио Фо и Георги Данаилов.

Актьор, поет и човек на сцената

Кирил Варийски пише стихове, свири на китара и пее. Участва в „Златният Орфей“ с песента „Мъже“ заедно с Борко Чучков, а през 1995 г. издава стихосбирката „Лора“, посветена на дъщеря му.

Режисьорът Теди Москов си спомня за него и за една кратка реплика, която Варийски му казва по време на репетиции: Не бързай пред таланта си! Тя остава като лаконичен спомен за актьор, който не се вписва лесно в шаблони и еднакво уверено преминава между театъра, киното, телевизията и музикалната сцена.

Кирил Варийски умира на 21 юни 1996 г. в София, на 41 години. Последният филм с негово участие е френската продукция „Бюро за убийства“, излязла на екран след смъртта му. Така екранът запазва последния му образ, а „Йо-хо-хо“ продължава да връща към актьора, който в един от най-силните си филмови дебюти превърна болничната стая в място за въображение.

Източници: bta.bg, 24plovdiv.bg, fakti.bg